خداحافظی با وزرا؟

محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو ، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی به‌زودی از دولت خداحافظی می‌کنند.

فرزین، علی‌آبادی، صادق و نوری قزلجه در آستانه برکناری؛

به گزارش تابناک؛ شنیده‌ها از این قرار است که عباس علی‌آبادی که در طول وزارت خود نتوانسته است از تجربیات گذشته خود استفاده کند و عملکرد ضعیفی داشته باشد، نمایندگانی که روزی حامی او بودند را هم به منتقدان سرسخت او تبدیل کرده است. امضای استیضاح وزیر نیرو و چالش‌های عمده در حوزه برق، او را نیز در آستانه ترک کابینه قرار داده است.



وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، نیز از جمله گزینه‌هایی است که احتمال خداحافظی‌اش از دولت مطرح شده است. او پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، با طرح استیضاح مواجه شده است.

همچنین محمدرضا فرزین هم به دلیل عملکرد نامناسب خود در بانک مرکزی و رکوردهای عجیب دلار، از دیگر چهره‌هایی است که به نظر می‌رسد به پایان کار خود نزدیک شده و به‌زودی از دولت خداحافظی می‌کند.

یکی دیگر از وزرایی که این روزها به شدت زیر تیغ انتقادات رفته، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی است. او سال گذشته برای رسیدن به صندلی وزارت، ردای نمایندگی را از تن به درآورد؛ این روزها به دلیل گرانی برنج و احتکار آن، گرانی تخم‌مرغ و حبوبات و عدم مدیریت صحیح در وزارت جهاد کشاورزی در آستانه برکناری است.