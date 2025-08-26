راهکار یکپارچه آریا بارون: ساندویچ‌ پانل + اجرای سوله

وقتی هدف، راه‌اندازی سریع و استاندارد یک سایت صنعتی است، «آریا بارون» پروژه را از طراحی و چیدمان دستگاه‌ها تا ساخت سوله و پوشش سقف و دیوار با ساندویچ‌ پانل و اجرای کامل تأسیسات پیش می‌برد - یعنی یک تأمین‌کننده، یک قرارداد، یک تحویل «تا کلید». به‌گفتهٔ شرکت، برندهایی مانند کاله، به‌صبا و طبیعت از محصولات/خدمات این مجموعه در پروژه‌های خود استفاده کرده‌اند.

آریا بارون توس در یک نگاه

تولیدکننده مصالح نوین ساختمانی و سازه‌های پیش‌ساخته؛ دانش‌بنیان و «دانش‌نماد». از ساندویچ‌ پانل و درب سردخانه تا خانه پیش‌ساخته، سوله، انواع کانکس و کانال پیش‌عایق—با آزمایشگاه پیشرفته برای کنترل لحظه‌ای کیفیت. محصولات آریا بارون نسبت به مصالح سنتی، ایمن‌تر در برابر آتش، مقاوم‌تر در برابر رطوبت/صدا/حرارت، بادوام‌تر و سازگارتر با محیط زیست هستند.

چرا آریا بارون؟

دانش‌بنیان + دانش‌نماد ۱۴۰۳، خط‌مشی کیفی مبتنی بر استانداردهای جهانی

کنترل کیفیت آزمایشگاهی و ردیابی سری‌ساخت

عملکرد مهندسی برتر نسبت به مصالح سنتی (ایمنی، عایق‌بودن، دوام)

سبد کامل «سازه و پوسته»: سوله + پوشش سقف/دیوار با ساندویچ‌ پانل + سازه‌های پیش‌ساخته

افتخارات و گواهی‌ها (برگزیده)

واحد نمونه صنعت کشور: ۱۳۹۵ و ۱۴۰۲

واحد نمونه استان خراسان رضوی: پیوسته از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲

واحد تولیدی نمونه استاندارد ملی: ۱۴۰۳

صادرکننده نمونه: ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۴۰۱

واحد برتر مرکز تحقیق و توسعه: ۱۴۰۲ | محصول برتر R&D (ملی): ۱۳۹۸ | محصول برتر R&D (استان): ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۴۰۲

نشان‌های کیفیت و مشتری‌مداری: CE اروپا، ISO 9001:2015، گواهی رضایتمندی مشتریان BQS

استانداردها و تأییدیه‌های تخصصی: نخستین دارندهٔ استاندارد ملی ۱۴۵۱۹ ISIRI برای ساندویچ‌ پانل عایق حرارتی گواهینامهٔ فنی ساندویچ‌ پانل پلی‌اورتان از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گواهی فنی «کانال هوای کولر» از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گواهینامهٔ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان: ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵



چه می‌سازیم؟

ساندویچ‌ پانل‌های سقفی و دیواری (PIR/PU/EPS)، درب‌های سردخانه‌ای، سوله و سازه‌های فولادی پیش‌ساخته، خانه و کانکس پیش‌ساخته، کانال‌های پیش‌عایق و ملحقات کامل پوسته (فلاشینگ، آبرو، اتصالات).

«آریا بارون توس—دانش‌بنیانِ پیشرو در مصالح نوین و سازه‌های پیش‌ساخته: ساندویچ‌ پانل، سوله سینوسی، درب سردخانه، کانکس و کانال پیش‌عایق؛ برندهٔ ده‌ها عنوان ملی/استانی و دارندهٔ CE، ISO 9001 و استاندارد ۱۴۵۱۹.»

خدمات اصلی (سازه و پوشش)

۱) طراحی سوله (Engineering & Detailing)

انتخاب سیستم سازه‌ای (قاب شیبدار/مهاربندی)، آرایش دهانه‌ها و ارتفاع مفید.

محاسبات بار باد/برف/زلزله و اتصالات؛ تهیه شاپ‌دراوینگ دقیق و لیست مصالح (BoM).

پیش‌بینی کرین سقفی، درگاه‌های بارگیری، بازشوهای پوسته (در/پنجره/لوور).

۲) ساخت و نصب اسکلت فلزی سینوسی

ساخت تیرها و ستون‌های سوله سینوسی مطابق نقشه‌های کارخانه ای و کارگاهی.

نصب لاپه‌ها/پرلین‌های Z و C، مهاربندها و وال‌پلیت‌ها؛ کنترل تراز و شاقول.

پوشش ضدخوردگی و رنگ صنعتی بر اساس شرایط محیطی سایت.

۳) پوشش سقف و دیوار با ساندویچ‌ پانل

پانل‌های هسته PIR/PU/EPS با روکش آلوزینک/گالوانیزه/رنگ کوره‌ای.

اجرای آبرو، فلاشینگ، درزگیر و آب‌بندی حرفه‌ای؛ پیچ‌های خودحفار با واشر EPDM.

نورگیرهای سقفی سازگار، لوور و دریچه‌های تهویه‌ی پوسته (غیرفتنی).

جزئیات پای‌دیوار، تاج‌سقف، اُورتپ‌ها و آب‌بندهای گوشه برای ایمنی در برابر باران/گردوخاک.

روند اجرا (نمونه)

بازدید و برداشت سایت + جمع‌آوری نیازها طراحی و شاپ‌دراوینگ + برنامهٔ زمان‌بندی ساخت اسکلت در کارگاه و آماده‌سازی حمل نصب سازه و کنترل‌های QA/QC پانل‌کاری سقف و دیوار + فلاشینگ و آب‌بندی تحویل نهایی و مدارک As-Built

تمام مراحل مطابق مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های جاری کشور انجام می‌شود. اسامی کارفرمایان، طبق اعلام شرکت درج شده است.

چرا آریا بارون برای «سازه و پوسته»؟

سرعت و نظم اجرایی: هم‌زمان‌سازی ساخت اسکلت با پانل‌کاری برای کاهش خواب پروژه.

کیفیت پایدار پوسته: متریال استاندارد، آب‌بندی اصولی و دیتیل‌های دقیق لبه‌ها.

یک پاسخ‌گو: حذف گسست بین تیم سازه و تیم پوسته؛ تحویل یکپارچه و تمیز.

آدرس‌ها

آدرس کارخانه: ایران، مشهد، بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ۳۴، کاظمیه ۱

نمایشگاه مرکزی فروش: مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم (ص)، بین سجادیه و هاشمی رفسنجانی، مقابل پیامبر اعظم (ص) ۷۷

سوالات متدوال از شرکت دانش بنیان آریا بارون

آریا بارون چه کاری انجام می‌دهد؟

آریا بارون پروژه‌ی صنعتی شما را از طراحی سوله تا ساخت اسکلت فلزی و پوشش سقف و دیوار با ساندویچ‌ پانل به‌صورت یکپارچه انجام می‌دهد؛ یک قرارداد و تحویل سریع و تمیز.

مزیت «یکپارچگی» آریا بارون چیست؟

هماهنگی تیم طراحی، ساخت و پانل‌کاری باعث کاهش دوباره‌کاری، کوتاه‌شدن زمان اجرا و کیفیت یکنواختِ پوسته‌ی ساختمان می‌شود.

پانل سقفی و دیواری چه تفاوتی دارند؟

پروفیل و دیتیل نصب متفاوت است: سقفی برای آبرو و همپوشانی باران بهینه شده، دیواری برای ایستایی عمودی و زیبایی نما. هر کدام متعلقات و فلاشینگ مخصوص دارند.

هسته‌های ساندویچ پانل چه گزینه‌هایی هستند؟

معمولاً PIR/PU/EPS. PIR و PU عایق حرارتی قوی‌تری دارند؛ PIR از نظر رفتار در برابر حریق نسبت به PU و EPS عملکرد مطلوب‌تری ارایه می‌کند.

ضخامت مناسب پانل را چگونه انتخاب کنم؟

بر اساس اقلیم، کاربری و الزامات انرژی. برای سالن‌های تولید/انبار، ضخامت‌های رایج ۴–۱۰ سانتی‌متر است؛ سردخانه‌ها معمولاً بالاتر نیاز دارند.

روکش فلزی چه گزینه‌هایی دارد؟

آلوزینک/گالوانیزه با رنگ کوره‌ای (PPGI) متداول است؛ انتخاب بر اساس خورندگی محیط، زیبایی و بودجه انجام می‌شود.

پانل‌های آریا بارون از نظر آب‌بندی چطور عمل می‌کنند؟

استفاده از همپوشانی صحیح، فلاشینگ‌های اختصاصی، نوار درزگیر و پیچ‌های خودحفار با واشر EPDM؛ آب‌بندی اصولی در تاج سقف، پای‌دیوار و گوشه‌ها کلیدی است.

تحمل بار سقف و فاصله‌ی لاپه‌ها چگونه تعیین می‌شود؟

با محاسبات مهندسی بر اساس بار باد/برف/تجهیزات و پروفیل پانل. فاصله‌ی پرلین‌ها پس از طراحی سازه و انتخاب پانل تعیین می‌شود.

آیا آریا بارون فقط پانل می‌فروشد؟

خیر؛ طراحی، ساخت و نصب سوله را هم انجام می‌دهد تا پوسته‌ی ساختمان یک‌دست و بی‌نقص تحویل شود.

زمان اجرا معمولاً چقدر است؟

بسته به متراژ و موقعیت، از چند هفته تا چند ماه. مزیت آریا بارون هم‌زمان‌سازی ساخت اسکلت با پانل‌کاری است تا پروژه زودتر به مرحله‌ی بهره‌برداری برسد.

آیا رنگ‌بندی متنوع دارید؟

بله؛ رنگ‌های رایج صنعتی موجود است و برای نما می‌توان از ترکیب رنگی یا نوارهای دکوراتیو استفاده کرد.

نورگیر سقفی قابل نصب است؟

بله؛ نورگیرهای همخوان با پروفیل سقف نصب می‌شود تا روشنایی روز تأمین و آب‌بندی حفظ شود.

عرض مفید و طول پانل‌ها چقدر است؟

عرض مفید بر اساس پروفیل استاندارد کارخانه است و طول طبق نیاز پروژه برش می‌خورد تا درزهای اضافی به حداقل برسد.

پوشش ضدخوردگی سازه چگونه انجام می‌شود؟

مطابق شرایط محیطی، از پرایمر، رنگ صنعتی یا سیستم‌های پوششی مقاوم استفاده می‌شود؛ جزییات در شاپ‌دراوینگ مشخص می‌شود.

پای‌کار و دیتیل اتصال دیوار به فونداسیون چطور طراحی می‌شود؟

با استفاده از فلاشینگ پای‌دیوار، کُرنیس و آب‌بند مناسب؛ تا انتقال بار، آب‌بندی و زیبایی نما همزمان تأمین شود.

آیا امکان نصب جرثقیل سقفی در سوله وجود دارد؟

بله؛ در مرحله‌ی طراحی سازه پیش‌بینی می‌شود تا ستون‌ها و تیرها پاسخ‌گوی بار جرثقیل باشند.

آیا پروژه قابل توسعه است؟

طراحی دهانه‌ها و مهاربندی می‌تواند توسعه‌ی آتی را ساده کند؛ افزودن دهانه‌ی جدید و ادامه‌ی پانل‌کاری با حداقل تداخل.

کیفیت و کنترل محصولات چگونه تضمین می‌شود؟

با ردیابی سری ساخت، کنترل ابعادی و بررسی ظاهری ورق و هسته؛ تحویل مطابق مشخصات فنی پروژه انجام می‌شود.

گارانتی شامل چه مواردی می‌شود؟

به‌صورت عرفی، گارانتی مصالح پانل (روکش/هسته) و کیفیت نصبِ پوسته و سازه طبق قرارداد ارائه می‌شود.

آیا پروژه‌های شاخص دارید؟

طبق اعلام شرکت، محصولات/خدمات آریا بارون در پروژه‌های کاله، به‌صبا و طبیعت به‌کار رفته است.

چرا PIR برای برخی کاربری‌ها ترجیح دارد؟

به دلیل عایق‌بودن بیشتر و رفتار مطلوب‌تر در برابر آتش نسبت به PU و EPS؛ در عین حال وزن کم و نصب سریع دارد.

آیا پانل‌ها عایق صوتی هم هستند؟

بله؛ هسته‌ی فومی و لایه‌های فلزی، انتقال صدا را کاهش می‌دهند و محیط کار آرام‌تری می‌سازند.

مهم‌ترین نکته در پیچ‌کاری چیست؟

استفاده از پیچ‌های خودحفار استاندارد با واشر EPDM و گشتاور کنترل‌شده؛ تا آب‌بندی و زیبایی سطح حفظ شود.

فلاشینگ‌ها چه نقشی دارند؟

تکمیل‌کننده‌ی پوسته‌اند؛ در تاج، کنج، پای‌دیوار و اطراف بازشوها، هم زیبایی و هم آب‌بندی را تضمین می‌کنند.

پروسه‌ی سفارش چگونه است؟

بازدید و برداشت، طراحی و شاپ‌دراوینگ، ساخت اسکلت، نصب سازه، پانل‌کاری سقف/دیوار و تحویل As-Built.

برای مناطق بادخیز یا برف‌گیر چه می‌کنید؟

بارگذاری بر اساس آیین‌نامه انجام و مقطع سازه، فاصله‌ی پرلین و پروفایل/ضخامت پانل متناسب‌سازی می‌شود.

هزینه‌ی بهره‌برداری با پانل استاندارد چه تفاوتی می‌کند؟

پوسته‌ی عایق و آب‌بندی درست باعث کاهش اتلاف انرژی و هزینه‌های نگهداری در طول عمر پروژه می‌شود.

حمل و دپوی پانل‌ها چگونه باید باشد؟

روی پالت صاف، دور از لبه‌های تیز و در محیط خشک؛ بلندکردن با اسلینگ/بالابر مناسب تا لبه‌ها آسیب نبینند.

نظافت و نگهداری پوسته چگونه است؟

شست‌وشوی دوره‌ای با شوینده‌ی ملایم، بازدید فلاشینگ‌ها و جایگزینی به‌موقع واشرها، عمر ظاهری و کارکردی پوسته را بالا می‌برد.

چطور قیمت دقیق بگیریم و سریع شروع کنیم؟

متراژ تقریبی، نوع کاربری، موقعیت جغرافیایی و رنگ/هسته‌ی مدنظر را اعلام کنید تا برآورد دقیق و زمان‌بندی ارائه شود.

