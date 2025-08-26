دولت فرانسه در آستانه سقوط

همزمان با نزدیک شدن به زمان دادن رای اعتماد پارلمان فرانسه به برنامه نخست‌وزیر این کشور برای مقابله با کسری بودجه، احتمال سقوط دولت «فرانسوا بایرو» بالا گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پس از آنکه سه حزب اصلی مخالف دولت فرانسه اعلام کردند که از دادن رای اعتماد به بایرو برای تاریخ ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) در مورد برنامه‌هایش برای کاهش گسترده کسری بودجه حمایت نخواهند کرد، به نظر می‌رسد دولت اقلیت ماه آینده به احتمال زیاد سقوط کند.

سه حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، «سبزها» و «سوسیالیست‌ها» که سرنوشت بایرو تا حد زیادی به رای آنها بستگی دارد، گفته‌اند که نمی‌دانند چگونه از او حمایت کنند؛ بنابراین چنانچه نخست‌وزیر میانه روی فرانسه از پارلمان رای اعتماد نگیرد، دولت وی سقوط خواهد کرد.

همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که فقدان قطعیت بر سر دادن رای اعتماد به برنامه‌های نخست‌وزیر سبب وحشت سرمایه‌گذاران شده و ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه فرانسه را نسبت به اوراق آلمان پنج واحد پایه افزایش داد و به بالاترین سطح از اواسط ژوئن (خرداد) رساند.

به نوشته رویترز، چنانچه دولت بایرو سقوط کند، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه می‌تواند به سرعت نخست وزیر جدیدی معرفی کند یا از بایرو بخواهد که به عنوان رئیس دولت موقت باقی بماند، یا انتخابات زودهنگام برگزار کند.

مکرون پیش از این میشل بارنیه نخست‌وزیر قبلی را در اواخر سال ۲۰۲۴ و تنها پس از سه ماه حضور در قدرت به دلیل رای عدم اعتماد پارلمان بر سر بودجه از دست داد.

بایرو خود اذعان کرده است که جلب اعتماد یک پارلمان بسیار پراکنده (پارلمان فرانسه فاقد اکثریت لازم است)، یک شرط‌بندی خطرناک است.

وی در یک نشست خبری، خطر اصلی پیش روی فرانسه را انبوه بدهی‌هایش دانست و گفت: «بله، خطرناک است، اما انجام ندادن هیچ کاری خطرناک‌تر است».

وی افزود: «رای اعتماد آزمونی است که نشان خواهد داد آیا او از حمایت کافی در پارلمان برای بودجه ۴۴ میلیارد یورویی (۵۱.۵۱ میلیارد دلاری) خود برخوردار است یا خیر»، زیرا او تلاش می‌کند کسری بودجه‌ای را که سال گذشته به ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید (نزدیک به دو برابر حد مجاز رسمی ۳ درصد اتحادیه اروپا)، کاهش دهد.

از سوی دیگر، جردن باردلا رئیس حزب راست افراطی اجتماع ملی در همین زمینه گفت که بایرو با درخواست رای‌گیری، عملا پایان دولت خود را اعلام کرده است.

وی افزود: «حزب راست افراطی هرگز به نفع دولتی که تصمیماتش مردم فرانسه را رنج می‌دهد، رای نخواهد داد.»

حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نیز همانند اجتماع ملی اعلام کرده است که این رای‌گیری پایان دولت بایرو را رقم خواهد زد.

رویترز خاطرنشان کرده است که در نهایت آرای نمایندگان حزب سیالیست برای سرنوشت بایرو نیز تعیین‌کننده خواهد بود، زیرا اگر همانند احزاب چپ و راست، با برنامه بایرو مخالفت کنند، احتمالا آرای کافی برای برکناری وی وجود خواهد داشت.

هرچند الیویه فور رهبر حزب سوسیالیست در مصاحبه با تلویزیونی TF ۱ فرانسه گفت که سوسیالیست‌ها به نفع طرح به بایرو رای نخواهند داد.

همچنین اریک لومبارد وزیر دارایی فرانسه امروز سه‌شنبه اظهار داشت که اگر دولت اقلیت بایرو در ماه آینده سقوط کند، خطر مداخله صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد وجود دارد.

وی افزود: «این خطری است که ما می‌خواهیم از آن اجتناب کنیم و باید از آن دوری کنیم، اما نمی‌توانم به شما بگویم که این خطر وجود ندارد».

لومبارد اضافه کرد: «ما درست در میانه جنگ هستیم» و سپس گفت که در برابر امکان آوردن رای اعتماد دولت بایرو «مطمئنا تسلیم نشده است».

به گزارش ایرنا، خطر ورود صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد یک کشور عضو منطقه یورو مثل فرانسه، اتفاقی غیرمعمول است، چراکه این کشور از جمله اقتصاد‌های بزرگ یورو بشمار می‌رود و پیش از این کشور‌هایی همچون یونان به دلیل بحران شدید مالی مجبور به پذیرش مداخله صندوق بین‌المللی پول شده بودند.