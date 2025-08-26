نخستین پیوند ریه خوک به انسان انجام شد

جراحان چینی برای نخستین‌بار در جهان ریه‌ی یک خوک مهندسی‌شده را با موفقیت به بدن یک انسان مرگ‌مغزی پیوند زدند. این ریه به مدت ۹ روز در بدن گیرنده فعال باقی ماند. هرچند این آزمایش یک موفقیت بالینی محسوب نمی‌شود، اما نقطه‌عطفی مهم در حوزه‌ی بیگانه‌پیوندی به شمار می‌رود.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به گزارش شبکه‌ی CNN، این عمل آزمایشی در بیمارستان دانشگاه پزشکی گوانگژو بر روی مردی ۳۹ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، انجام گرفت. با رضایت خانواده بیمار، تیم جراحی ریه‌ی یک خوک را که شش تغییر ژنتیکی برای کاهش احتمال پس‌زدن عضو در آن اعمال شده بود، به بدن وی پیوند زدند.

در ساعات اولیه پس از عمل، ریه عملکرد قابل قبولی داشت و نشانه‌ای از «پس‌زدگی فوق حاد» مشاهده نشد. اما پس از گذشت ۲۴ ساعت، علائم اولیه‌ی پس‌زدگی از جمله تجمع مایعات و آسیب به بافت ریه نمایان شد. با وجود تجویز داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی، آسیب به عضو پیوندی در طول ۹ روز افزایش یافت و نهایتاً با درخواست خانواده، آزمایش متوقف شد.

چالش‌های پیچیده در پیوند ریه حیوانی

کارشناسان تأکید می‌کنند که ریه، حتی در پیوندهای انسانی، یکی از پیچیده‌ترین اندام‌ها برای پیوند محسوب می‌شود. به دلیل تماس مداوم با هوای بیرون، سیستم ایمنی ریه بسیار فعال است و احتمال پس‌زدن آن بالاست.

دکتر آنکیت بهارات، رئیس جراحی قفسه سینه در دانشگاه نورث‌وسترن، با بررسی تصاویر سی‌تی‌اسکن این آزمایش، نسبت به نبود کامل پس‌زدگی فوق حاد ابراز تردید کرد. او گفت: «آسیب زیادی به ریه وارد شده است.»

با این حال، متخصصان معتقدند این مطالعه فرصتی بی‌سابقه برای بررسی دقیق موانع ایمنی، ژنتیکی و فیزیولوژیکی فراهم کرده و گامی ارزشمند در مسیر توسعه پیوندهای بین‌گونه‌ای بوده است. به گفته دکتر آدام گریزمر، جراح پیوند در دانشگاه نیویورک: «هیچ‌کس برای یک پیوند ۹ روزه ثبت‌نام نمی‌کند، اما این آزمایش یک تجربه یادگیری مهم است.»

نگاه به آینده

در کنار تلاش‌ها برای پیوند مستقیم اعضای حیوانی به انسان، مسیرهای تحقیقاتی دیگری نیز در حال پیگیری است. یکی از آن‌ها استفاده از ریه‌ی خوک به‌عنوان داربستی برای رشد سلول‌های بنیادی انسانی است؛ روشی که شاید در آینده نزدیک، راه‌حلی عملی‌تر برای کمبود جهانی اندام‌های پیوندی فراهم آورد.