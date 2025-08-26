En
زمان کنار گذاشتن وزرای ناکارآمد فرا رسیده است!

یک فعال سیاسی تاکید کرد: رئیس جمهور در طول یک سال گذشته شجاعانه و جسورانه مسائل را دنبال کرد و اکنون زمان آن رسیده که بدون رودربایستی مسئولان یا وزرایی که عملکرد قابل قبولی نداشتند کنار بگذارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی ابطحی، با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در طول یک سال گذشته، بیان کرد: واقعیت این است که یک سال گذشته بحران‌های زیادی پیش آمد. یک سال ابتدایی دولت چهاردهم، شاید یکی از پربحران ترین سال های تاریخ سیاسی معاصر بود. دولت چهاردهم همین که توانست وضعیت موجود را حفظ کند و در جنگ ۱۲ روزه ظالمانه توانست خدمات را به موقع به مردم ارائه کرده و سیاست خارجی را فعال نگه دارد، دستاورد مهمی است.

دولت چهاردهم در مجموع عملکرد موفقی داشته است

وی اظهار کرد: دولت چهاردهم توانست در برابر دشمنی‌های شدید اسرائیل به صورت مستقیم بایستد؛ این مهمترین دستاورد دولت چهاردهم است. اگر همه وزرای دولت نیز در طول یک سال گذشته پا به پای رئیس جمهور از خودگذشتگی کرده و تلاش می‌کردند تا اهدافی که رئیس جمهور در دوران کاندیداتوری قول داده بودند، اجرایی شود امروز عملکرد دولت نمره بالاتری کسب می‌کرد، اما در مجموع دولت چهاردهم به تناسب شرایط سختی که بر کشور گذشت، عملکرد موفقی داشته است.

رئیس جمهور هیچ گاه به سراغ شوآف نرفت

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: یکی از بهترین رویکرد‌ها در طول یک سال گذشته، رویکرد شخص رئیس جمهور است؛ به خاطر اینکه رئیس جمهور شجاعانه و جسورانه مسائل را دنبال کرد و هیچ گاه به سراغ شوآف نرفت. رئیس جمهور رفتار مردمی دارد و همچنان از خود همانند گذشته حفاظت کرد. پیشنهاد بنده به رئیس جمهور این است که اگر وزرا یا مسئولانی هستند که در طول یک سال گذشته نشان دادند عملکرد خوبی ندارند، بدون رودربایستی آنان را کنار بگذارد. رئیس جمهور باید هرچه سریع‌تر افراد ناکارآمد را کنار گذاشته و با نفس تازه به مسیر خود ادامه دهد.

دستگاه سیاست خارجی هر کاری که می‌تواند برای رفع تحریم‌ها انجام دهد

وی تاکید کرد: توصیه دوم بنده به دستگاه سیاست خارجی دولت است. هر کاری که می‌توانند برای رفع تحریم‌ها انجام دهند. جامعه از مجموعه‌های تحریمی خسته شده است. پیشنهاد سوم بنده بهدئلت  دولت این است که به جامعه مدنی و مردم توجه بیشتری داشته باشند و از ظرفیت مردم جامعه مدنی بیشتر استفاده کنند.

 

tabnak.ir/005Yde