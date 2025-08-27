En
تابناک گزارش می دهد؛

وضعیت بازار اجاره در مناطق مختلف تهران چگونه است؟ / رونمایی از الگوی جدید برای خرید و فروش ملک

در شرایطی که نه قدرت خریدی برای خرید ملک برای مصرف کنندگان واقعی وجود دارد و نه تمایلی به سرمایه گذاری در این بازار برای سرمایه گذاران مانده است، اما وضعیت قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره مسکن به گونه‌ای است که راه خود را می‌رود و به صورت سلیقه‌ای و موردی قیمت گذاری می‌شود.
بازار مسکن سال هاست که با رکود تورمی دست به گریبان است و قیمت‌ها صرفا به صورت اسمی بالا است، اما تعداد معاملات به شدت کاهشی شده است که بخش زیادی از آن از کاهش قدرت خرید مردم، تورم بالا و بازدهی پایین در مقایسه با سایر بازار‌های موازی مانند طلا، ارز و بورس نشات می گیرد که این امر هم متقاضیان مصرفی را به خاطر  ناتوانایی در تامین هزینه از بازار مسکن رانده است و هم تقاضای سرمایه‌ای را به دلیل خواب سرمایه و کاهش جذابیت را از این بازار ازبین برده است. 

سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران در خصوص وضعیت بازارخرید و فروش مسکن به خبرنگار تابناک گفت: بازار مسکن بازاری ترسو به مسائل سیاسی است و تا زمانی که ثبات کامل سیاسی در منطقه شکل نگیرد سرمایه گذاری دراین بازار رونق نمی گیرد؛ البته مردم نیز قدرت خرید ندارند و منتظرند تا ببینند شرایط سیاسی به چه گونه‌ای پیش می‌رود تا برهمان اساس برای دارایی‌های خود برنامه ریزی کنند. 

مالکان چاره ای جز سرشکن کردن قیمت ها ندارند

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: تعداد معاملات به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، اما نمی‌توان آمار دقیقی داد که این میزان دقیقا به چه مقدار است چراکه معمولا مالکان به دلیل مشکلات اقتصادی و نیاز به نقدشوندگی سرمایه خود به سرشکن کردن قیمت‌ها اقدام می‌کنند تا جذابیت لازم برای خریدار ایجاد شود. 

لطفی تاکید کرد: مالکان به طور مستقل قیمت‌های فروش را کاهش می‌دهند تا خریدار قانع به خرید شود؛ درحالی که قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده مسکن افزایشی بوده است و همچنین متوسط قیمت مسکن در تهران درماه‌های اخیر همچنان رو به رشد است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که کاهش قیمت مسکن ناشی از کاهشی شدن قیمت متوسط مسکن است بلکه به طور موردی توسط برخی مالکان برای خرید و فروش بهتر انجام می شود.

قیمت اجاره فقط در برخی از مناطق تهران کاهشی شد

وی درمورد وضعیت قیمت‌ها دربازار اجاره گفت: وضعیت اجاره در بخشی از مناطق تهران به ویژه مناطق جنوبی تهران به دلیل خروج اتباع از ایران تغییر کرده است و با عرضه بیشتر این واحد‌ها قیمت‌ها درمناطق جنوبی تهران کاهشی شده است، اما درمرکز و شمال تهران اجاره واحد‌ها تغییری نکرده است. 

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد پیش‌بینی بازار مسکن به تحولات اقتصادی کلان، سیاست‌های دولت و شرایط سیاسی بستگی دارد، اما نشانه‌ها گویای تداوم رکود و عدم جذابیت مسکن برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است که ممکن است با تغییرشرایط رونق به این بازار برگردد.

هر عاقلی میداند فروش و باز هم فروش
