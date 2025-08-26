یک منبع مطلع عراقی اعلام کرد: در روزهای اخیر شاهد خروج سریع نیروهای ائتلاف بینالمللی از پایگاه عینالاسد بودهایم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس گزارش روسیا الیوم، منبع مذکور در ادامه افزود: این خروج در قالب گروههای بزرگ به سمت گذرگاه مرزی الولید با سوریه در حال انجام است.
این منبع همچنین تاکید کرد: نیروهای آمریکایی از یک جاده صحرایی در غرب پایگاه برای حرکت در سراسر عراق استفاده میکنند.
بر اساس توافق میان بغداد و واشنگتن، قرار است حضور ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا علیه داعش در عراق تا سپتامبر سال جاری میلادی خاتمه یابد و مرحله دوم روند خروج نیروهای آن تا سپتامبر سال آینده میلادی به پایان برسد.
در همین رابطه، رسانهها به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که مقامات آمریکایی به همتایان عراقی خود اطلاع دادهاند که روند خروج نیروهایشان را تسریع خواهند کرد و به جدول زمانی تعیین شده پایبند نخواهند بود.
پیشتر منابع سیاسی آگاه اعلام کردند که واشنگتن به شکل غیر منتظرهای تصمیم گرفته است تا تمام نیروهای خود را از پایگاههای عینالاسد و ویکتوریا در عراق خارج کند.
این منابع در مصاحبه با اسکای نیوز اظهار داشتند: نیروهای آمریکایی انتقال نظامیان خود به اربیل و یک کشور عربی همسایه را آغاز کردهاند. آنها خاطرنشان کردند که «آمریکاییها به همتایان عراقی خود اطلاع دادهاند که روند خروج را تسریع خواهند کرد و به جدول زمانی تعیینشده در توافقنامه چارچوبی میان دو کشور پایبند نخواهند بود.
«صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، پیشتر تاکید کرد که خروج نیروهای ائتلاف موسوم به ضد داعش از عراق یکی از دستاوردهای دولت و بیانگر توانایی عراق در مقابله با تروریسم است.
نیروهای آمریکایی از عصر پنجشنبه خروج واقعی از پایگاه عین الاسد در استان الانبار، غرب عراق را آغاز کردند. برخی از پرسنل و تجهیزات با هواپیما منتقل شدند. این اولین گام از این نوع در این پایگاه است و پیش از این هیچ انتقال پرسنلی وجود نداشت و فقط تجهیزات منتقل میشد.
پایگاه عینالاسد از مهمترین مکانهای استراتژیک آمریکا در عراق از سال ۲۰۰۳ بوده است، به ویژه پس از نقش آن در جنگ علیه گروه تروریستی داعش از سال ۲۰۱۴. انتظار میرود این پایگاه تا اواسط سپتامبر به طور کامل بسته شود، در حالیکه مشاوران در زمینههای هوانوردی و اطلاعات باقی خواهند ماند.
