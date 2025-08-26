En
اخبار ۴ شهریور مجلس؛ تاکید قالیباف بر پشتیبانی از دولت

مشروح مهم‌ترین خبرهای جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) چهارم شهریور ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی را می‌توانید در این گزارش بخوانید.
مجتبی رحماندوست نماینده تهران و از جانبازان دفاع مقدس که مدتی در بیمارستان بستری بود، در جلسه علنی امروز مجلس حضور پیدا کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در ابتدای این جلسه، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود  با قدردانی از تلاش‌های رئیس‌جمهور گفت: باید پشتیبان دولت باشیم و از صمیم قلب، موفقیت آن را موفقیت خود بدانیم.

وی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: بر همگان روشن است که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دفاع مقدس هسته‌ سخت ۹۰ میلیونی و شکست دشمن در رسیدن به اهداف خود، تاثیرات زیادی را بر شرایط کشور در ابعاد مختلف گذاشته است. درک دقیق این شرایط و اقدامات درست و به هنگام، وظیفه‌ هر ایرانی است که البته تکلیف ما مسئولان بسیار سنگین‌تر از دیگران است.

قالیباف همچنین در پاسخ به تذکر حسین‌علی حاجی دلیگانی مبنی بر اینکه «چرا برای خودتان هزینه درست می کنید و جلوی وصول طرح ها را می گیرید؟ اجازه دهید مثل همه مجالس گذشته طرح ها اعلام وصول و سپس در کمیسیون های تخصصی به صورت کارشناسی بررسی و اولویت بندی شود» گفت: «این تذکر وارد نیست»، برخی از دوستان گفته اند که «چرا شما مانع اعلام وصول طرح ها می شوید؟»؛ این در حالی است که ما مکلف به رعایت سیاست های قانونگذاری هستیم که در ۱۷ بند از سوی رهبری ابلاغ شده است.

وی با تاکید بر اینکه مکلف به رعایت سیاست های ابلاغی قانونگذاری هستیم، گفت: امروز مراجع دیگری هستند که در حال قانون گذاری هستند درحالی که در قانون اساسی فقط یک مرجع برای قانونگذاری در کشور وجود دارد و آن فقط مجلس است.

 در ادامه این جلسه، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی (اعاده شده از شورای نگهبان)، موادی از این لایحه را جهت رفع ایرادات و ابهامات وارده از سوی شورای نگهبان اصلاح عبارتی کردند.

نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با تصویب ماده ۱۴ این لایحه موافقت کرده و سازوکاری را برای واگذاری اماکن مازاد ورزشی به باشگاه ها تعیین کردند.

ادامه دارد... 

محمدباقر قالیباف خبر فوری مجلس شورای اسلامی
