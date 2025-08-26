En
بقائی: اقدام استرالیا علیه ایران، اقدام علیه دیپلماسی است

سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که «در جریان پیش‌نویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ هستیم»، از بررسی متن این پیش‌نویس خبر داد.
«اسماعیل بقائی» در آغاز نشست امروز سه‌شنبه خود، روز پزشک را تبریک گفت و اظهار کرد: در همین راستا یاد پنج پزشکی که در جریان حملات رژیم صهیونیستی به ایران به شهادت رسیدند را گرامی می‌دارم‌.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه گفت: تحولات منطقه کماکان نگران کننده است و جنایت‌های رژیم صهیونسیتی علیه مردم غزه ادامه دارد.

بقائی افزود: روز گذشته شاهد کشتار عامدانه و آگاهانه پنج خبرنگار دیگر توسط رژیم صهیونیستی بودیم و این  موضوع بار دیگر نشان داد که این رژیم اشغالگر با حقیقت و آگاهی جامعه جهانی از جنایت‌هایی که این رژیم انجام می‌دهد مشکل دارد و می‌خواهد مانع این کار شود.

بخش قابل توجهی از پیشنهادات ایران در بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی درج شد

سخنگوی وزارت خارجه در این نشست با اشاره به برگزاری اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده در روز گذشته گفت: در این اجلاس جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات مشخصی را مطرح کرد که بخش قابل توجهی از آن در بیانیه پایانی این  نشست درج شده است.

در حال بررسی متن پیش‌نویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود روسیه پیش نویس قطعنامه‌ای را در راستای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تهیه کرده تا آن را به شورای امنیت ارائه دهد، گفت: در جریان پیش‌نویس این قطعنامه و در حال بررسی متن آن هستیم و مواضع خود را در این ارتباط اعلام می‌کنیم‌.

تصمیم‌گیری مناسب در مورد نحوه پاسخگویی به اقدام استرالیا اتخاذ خواهد شد

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در ارتباط با اقدام دولت استرالیا در اخراج دیپلمات‌های ایرانی و اتهاماتی که به عنوان یهودی‌ستیزی متوجه ایران کرده و واکنش ایران نسبت به این موضوع، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی هر کنش نامناسبی در سطح دیپلماتیک با واکنش روبه‌رو می‌شود. این اتفاق تازه رخ داده و همکاران ما در حال بررسی موضوع هستند و تصمیم‌گیری مناسب در مورد نحوه پاسخگویی به این موضوع اتخاذ خواهد شد.

آزادی مشروط خانم مهدیه اسفندیاری فعلاً موافقت نشده است

بقائی در پاسخ به سوالی در خصوص پیگیری وضعیت مهدیه اسفندیاری در زندان فرانسه گفت: اینجا لازم می‌دانم با استفاده از این سؤال، گلایه‌ای از برخی دوستان مطرح کنم که زحمات چند ماهه دستگاه دیپلماسی در این زمینه را نادیده می‌گیرند و به گونه‌ای بیان می‌کنند که گویا هیچ اقدامی صورت نگرفته است.معاونت کنسولی ما از همان روز‌های نخست، این موضوع را در دستور کار خود داشته است. فراموش نکنید که طرح موضوع در رسانه‌های فرانسوی پس از آن انجام شد که این مسئله در جلسه سخنگویی همینجا مطرح شد.سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس به صورت مستمر پیگیر این موضوع است. آخرین دیدار کنسولی با ایشان در اواخر مرداد ماه، ۲۸ مرداد، انجام شد و همکاران ما در سفارت به صورت منظم با ایشان در تماس هستند تا در صورت نیاز، حمایت‌های لازم را فراهم کنند و با وکلا در ارتباط باشند.آخرین تحولات در پرونده ایشان نشان می‌دهد که با آزادی مشروط فعلاً موافقت نشده است و وکلا در تلاش هستند تا ایشان از زندان آزاد شوند. جمهوری اسلامی ایران همچنان معتقد است که روند رسیدگی به این پرونده عادلانه نبوده و دلایل معقول و قانونی برای بازداشت ایشان ارائه نشده است.این مطالبه، هم در تهران از طریق سفارت فرانسه و هم در پاریس از طریق سفارت ایران، به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

تأکید سازمان همکاری اسلامی بر حفظ دموگرافی اماکن مقدس فلسطین

سخنگوی وزارت امور خارجه  در ادامه گفت:اطمینان از عدم تغییر در دموگرافی اماکن مقدسه در فلسطین اشغالی، به‌ویژه در بیت‌المقدس و مسجدالاقصی و همچنین الخلیل و مسجد ابراهیمی، یکی از موضوعات ثابت دستور کار نشست‌های سازمان همکاری اسلامی است. دبیرخانه این سازمان مرتباً در این زمینه بررسی و گزارش‌دهی می‌کند.

همان‌طور که مطلع هستید، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی دارای معاون ویژه در امور فلسطین است که بخشی از وظایف وی، پیگیری همین موضوع است. کمیته قدس در سازمان همکاری اسلامی نیز وظیفه روشنی برای اطمینان از عدم تخریب اماکن مقدسه اسلامی دارد.

با وجود این، متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد تعرض‌های متعدد به این اماکن از جمله به مسجدالاقصی و مسجد ابراهیمی بودیم. با این حال، تلاش‌ها و اقدامات لازم برای جلوگیری از این اقدامات، هم در سطح سازمان همکاری اسلامی و هم در سطح سازمان‌های بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر، به‌طور مداوم پیگیری می‌شود.

 

غنی‌سازی بر مبنای ماده ۴ ان‌پی‌تی حق ایران است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو معاهده منع اشاعه هسته‌ای، مادامی که در این سند عضویت دارد، باید از حقوق مترتب بر آن برخوردار باشد. یکی از این حقوق، ماده ۴ معاهده است که در خصوص استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای صحبت می‌کند و این استفاده صلح‌آمیز شامل غنی‌سازی نیز می‌شود. هر آنچه که این حق و این منافع ملی ما را تأمین کند، مورد توجه ما قرار دارد.با این حال، در رابطه با خبر‌هایی که گاه‌به‌گاه درباره پیشنهاد‌های طرف‌های مختلف، از جمله آمریکا، مطرح می‌شود، حتماً باید با دیده احتیاط به آن نگاه کرد. زیرا نمی‌توان بدون توجه به سابقه اتفاقاتی که در دو ماه گذشته رخ داده است، این موضوعات را ساده دید و صرفاً به عنوان پیشنهاد‌هایی مبتنی بر حسن نیت یا جدیت به آنها توجه کرد.این خبر تکمیل می‌شود.

 

علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
5
0
پاسخ
دوستانی که پیام منفی میدن توجه کنند کشور و مردم عزیز ما در وضعیت دفاع از موجودیت مقدس خود هستند و ما اکنون در جنگ هستیم. جنگی که در آن ما فقط از کشور و مردم خود دفاع می‌کنیم. قرن‌ها ایرانیان اینگونه بوده اند که الان کشور ایران به ما ارث رسیده است. اکنون وظیفه ماست از این خاک دفاع کنیم و میکنیم . هیچ اهمیتی ندارد دشمنان ما در ایران سفارت داشته باشند یا نه . مگر کانادا سالها پیش چنین نکرد؟ چه اهمیتی دارد؟
فقط هموطنانی که میخواهند به این کشورها سفر کنند به زحمت می‌افتند که در مقابل دفاع از حاکمیت کشورمان اهمیتی ندارد این موضوع .
دوستانی هم که مرتب عبارت کلیشه ای ((جوونی ما سوخت)) را میگن . باور کنید اگر جای دیگر دنیا هم بودید چیزی نمیشدید . ذات و جوهره آدم هست که عامل اصلی پیشرفت میشه نه صرفا شرایط محیطی. در همین کشور آدمهای بزرکی رشد کرده اند در طول تاریخ که افتخار جامعه بشری بوده اند .

سرسبز آن درخت که از تیشه ایمن است
فرخنده آن امید که حرمان نمی شود
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

