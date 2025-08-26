چمران: مترو گسترش می یابد

رئیس شورای شهر تهران گفت: هرچه بودجه داشته باشیم برای مترو هزینه خواهیم کرد؛ به جای دو طبقه‌ کردن بزرگراه‌ها به دنبال گسترش مترو هستیم.

مهدی چمران در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران با اشاره به دستورات جلسه امروز اظهار کرد: محمدامین توکلی زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در خصوص اقدامات انجام شده در مراسم اربعین حسینی به ارائه گزارش خواهد پرداخت. سپس لایحه «معرفی ۳ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب»، گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه و لایحه «بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» و گزارش کمیسیون اصلی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با اشاره به وضعیت تجهیز و کمبود چراغ‌های راهنمایی سطح شهر تهران گفت: در این خصوص مشکلاتی وجود دارد؛ می‌آیند و مثل کابل دزدی‌ها تأسیسات چراغ‌ها را می‌دزدند؛ در برنامه داریم که چراغ‌های راهنمایی رانندگی با انرژی خورشیدی کار کنند و باید ببینیم در آینده کار به چه شکل پیش می‌رود. شهرداری هم در تأمین آن برخی مشکلات را دارد؛ البته ما هم دنبال کردیم که تامین کنند و تا آنجایی که اطلاع داریم تأمین چراغ چشمک زن را پیگیری کرده‌اند.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص برگزاری نمایشگاه در اوایل مهر و مصادف با آغاز سال تحصیلی بیان کرد: همکاری بسیار خوب سازمان نمایشگاه‌ها بسیار قابل تقدیر است که مردم را اینگونه اذیت می‌کنند. از آن‌ها به خاطر همکاری و هماهنگ کردن روزهای اول مهر با برگزاری نمایشگاه تشکر می‌کنیم و ما هماهنگ کردیم که در اوایل مهر حجم قابل توجهی اتوبوس وارد شوند؛ از اتوبوس‌های دو کابین تعدادی هم وارد خواهد شد. در روزهای اول مهر با ورود وسایل نقلیه عمومی با مردم همکاری می‌کنیم اما می‌بینیم دیگران چنین برخوردی دارند.

وی با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های شارژ برق بیان کرد: ایستگاه‌ها هم‌اکنون خیلی خوب در حال کار هستند و در حال افزایش نیز هستند.

چمران درباره صحبت‌هایی مبنی بر دو طبقه شدن اتوبان همت عنوان کرد: بزرگراه‌های ما در طرح جامع قرار دارند؛ هرچه بودجه داشته باشیم برای مترو هزینه خواهیم کرد و این کار در آینده می‌ماند؛ به جای دو طبقه‌ کردن بزرگراه‌ها به دنبال گسترش مترو هستیم.

وی در خصوص وضعیت اسکان خانواده‌های آسیب دیده در هتل‌ها گفت: از ابتدا گفته شد که هتل‌ها اسکان موقت هستند؛ قاعدتا شهرداری توان بیشتری ندارد و وقتی اسکان خارج از هتل تعیین شود دیگر در هتل نخواهند ماند. از همان اول قرار بود خانواده‌های آسیب دیده بیش از دو ماه در هتل نمانند و به خانه خود می‌روند.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که ممکن است خانواده‌ها به خاطر تصمیمات جدید در خصوص قطعه ۴۱ شکایت کنند، عنوان کرد: خانواده‌هایشان بروند شکایت کنند و می‌توانند این کار را انجام دهند.

چمران در خصوص پاسخگویی‌های سامانه ۱۳۷ بیان کرد: هر چیزی را نمی‌توان به ۱۳۷ بگویند؛ باید درخواست به شهرداری مربوط باشد. تعداد از درخواست‌ها پاسخ خواهد داشت و تعدادی نه.

وی درباره وضعیت رفت و روب شهری گفت: هنوز از نظافت شهر راضی نیستیم و قرار است مسئول جدید بیاید و برنامه‌هایش را اعلام کند.