En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمایت ارتش از دولت چهاردهم

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تبریک فرارسیدن هفته دولت اعلام کرد: دولت چهاردهم با پشتوانه اعتماد رهبر معظم انقلاب و مردم با عزمی راسخ و اراده‌ای پولادین در مسیر اعتلای ایران اسلامی می‌کوشد.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۶۵
| |
468 بازدید
حمایت ارتش از دولت چهاردهم

در بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته دولت آمده است: هفته دولت، یادآور ایثارگری‌ها، مجاهدت‌ها و خدمات مخلصانه دولتمردان خستگی ناپذیر شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی است، بزرگ‌مردانی که با ایمان، صداقت و خدمت خالصانه در مسیر اعتلای ایران اسلامی تلاش کردند و به الگویی ارزنده برای خدمت‌گزاری به مردم تبدیل شدند. آن شهیدان مجاهد ثابت کردند که مسئولان در نظام جمهوری اسلامی خادمان صادق مردم‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در این بیانیه تاکید شده است: امروز دولت چهاردهم نیز که با پشتوانه اعتماد رهبری معظم انقلاب و مردم شریف ایران عهده‌دار مسئولیت خطیر اداره کشور است، با عزمی راسخ و اراده‌ای پولادین در مسیر اعتلای ایران اسلامی می‌کوشد.

در ادامه بیانیه ارتش درمورد هفته دولت، آمده است: نیرو‌های مسلح نیز به عنوان بازوی توانمند انقلاب و مدافعان امنیت و استقلال کشور، همواره در کنار مردم و دولت‌ها ایستاده‌اند و در مسیر سازندگی و خدمات به مردم نقش‌آفرین بوده و خواهند بود. دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، اضلاع مثلث اقتدار روزافزون ایران اسلامی هستند که تحت تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، پشتوانه‌ای ارزشمند برای پیشبرد اهداف عالی نظام و پیشرفت ایران اسلامی به شمار می‌روند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان و خدمت‌گزاران صدیق میهن اسلامی، تاکید می‌کند که با توجه به دسیسه‌های دشمنان، امروز بیش از هر زمان دیگر، همدلی و وحدت مردم و مسئولان ضرورت دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ارتش هفته دولت تبریک بیانیه بیانیه ارتش خبر فوری
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارتش: دشمنان پاسخ سخت دریافت خواهند کرد
سپاه: پیوند با دولت ضامن تحقق ایران قوی است
تکذیب اظهاراتی درباره آمار موشک‌های شلیک شده رژیم صهیونیستی
ارتش: سپاه موجب تقویت روحیه خودباوری شده است
بیانیه ارتش به مناسبت ۹ دی
پیام ارتش در پی حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به صدا و سیما
ارتش آماده مقابله با استکبار جهانی در دفاع از انقلاب
ارتش: مصمم به فداکاری برای ملت در سالروز بازگشت آزادگان
اعلام آمادگی ارتش برای مقابله با توطئه‌های دشمنان
بیانیه ارتش در پی توهین شارلی ابدو به پیامبر(ص)
بیانیه ارتش خطاب به دولت
بیانیه ارتش در واکنش به تحریم تعدادی از مقامات ایرانی
بیانیه ارتش اسرائیل درباره عملیات رفح
ارتش بیانیه صادر کرد
امروز ایران در اوج اقتدار و شکوه در منطقه می‌درخشد
بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران بمناسبت روز قدس
واکنش ارتش در برابر اهانت به قرآن
ارتش بیانیه جدید صادر کرد
ارتش پشتیبان دولت است
بیانیه ارتش در محکومیت‌ اقدام‌آمریکا علیه سپاه
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۱۷ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۴ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YdB
tabnak.ir/005YdB