دکتر محمدرضا ظفرقندی، ضمن بیان این مطلب از آمادگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار کرد: شروع سال تحصیلی برای دانشجویانی که سالهای دوم به بالا هستند، بر اساس تقویم آموزشی اعلام شده دانشگاهها، آغاز خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، وی تصریح کرد: سال تحصیلی دانشجویانی که امسال کنکور دادند، پس از اعلام نتایج آزمون که طبق گفته وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور در اواخر مهرماه اعلام میشود، شروع خواهد شد. ما در دانشگاههای علوم پزشکی کشور از نظر خوابگاهها، اعضای هیات علمی و غیره آماده شروع سال تحصیلی نودانشجویان هستیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه امکان آموزش ترکیبی یا مجازی در سال جاری برای دانشجویان علوم پزشکی وجود ندارد، تاکید کرد: در حوزه سلامت و پزشکی به دلیل اینکه آموزشهای ما نیازمند حضور دانشجو در بیمارستان، بالین بیمار و آزمایشگاه است و مباحث ارتباطی دانشجو با بیمار برای کسب مهارت مهم است؛ بنابراین امکان غیرحضوری کردن آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی وجود ندارد.
دکتر ظفرقندی با تاکید بر لزوم تکریم اعضای هیات علمی دانشگاهها، گفت: ما سعی میکنیم آنچه را که شایسته اساتید کشور است در دانشگاههای علوم پزشکی مورد توجه قرار بگیرد. اخیرا نیز بنده جلسهای را با اساتیدی که جزو بردهای رشتههای پزشکی بودند، داشتم و عنوان کردم سرمایه بزرگ و فاخر این کشور اساتید ما هستند و بنده نیز عضو کوچکی از این خانواده هستم. سعی میکنیم در تکریم دانش، دانشمندان و اساتید آنچه را که از دست ما بر می آید و با شرایط کشور متناسب است، برای تامین نیازهای زندگی و معیشت خوب برایشان فراهم کنیم.
