استرالیا سفارتش در تهران را تعلیق کرد

استرالیا امروز سفیر ایران در کانبرا احمد صادقی را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد و به او و سه مقام دیگر فرصت داد که ظرف هفت روز این کشور را ترک کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ استرالیا که تهران را به اجرای دو حمله یهودستیزانه در شهرهای سیدنی و ملبورن متهم کرده، همچنین به گفته نخست‌وزیر این کشور آنتونی آلبانیزی، فعالیت‌های سفارت خود در تهران را تعلیق کرده و دیپلمات‌هایش را به یک کشور ثالث منتقل کرده است.

آلبانیزی همچنین گفت که دولتش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست «سازمان‌های تروریستی» قرار خواهد داد.او امروز در یک نشست خبری، ادعاهایی ضد ایرانی را برای توجیه این اقدامات مطرح کرد و گفت که «سازمان امنیت استرالیا اطلاعات موثقی جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد دولت ایران دست‌کم دو حمله را هدایت کرده است».

نخست‌وزیر استرالیا همچنین مدعی شد که ایران احتمالاً حملات دیگری را نیز در خاک این کشور سازماندهی کرده است.وزیر خارجه استرالیا پنی وُنگ هم با بیان این که «این نخستین بار در دوران پس از جنگ [جهانی دوم] است که استرالیا یک سفیر را اخراج می‌کند»، مدعی شد که «این تصمیم را گرفتیم زیرا اقدامات ایران کاملاً غیرقابل قبول است».

وُنگ در عین حال گفت که «استرالیا برای پیشبرد منافع شهروندان خود، کانال‌های دیپلماتیک با ایران را حفظ خواهد کرد».او همچنین از استرالیایی‌ها خواست از سفر به ایران پرهیز کنند و به کسانی که حضور دارند هم توصیه کرد، ایران را ترک کنند. این تصمیم ضد ایرانی علیه سفیر ایران در حالی اتخاذ شده که به گفته رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا مایک برگس، سفارت ایران و دیپلمات‌های آن (در این اقدامات ادعایی) دخیل نبوده‌اند.

ذوق‌زدگی اسرائیل از تصمیم ضد ایرانی استرالیا

سفارت رژیم صهیونیستی در استرالیا فوراً از تصمیم دولت استرالیا برای اقدام علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استقبال و در بیانیه‌ای اعلام کرد «این گامی است که مدت‌ها خواستار آن بوده‌ایم».