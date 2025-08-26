En
اتهامات بی‌مورد استرالیا علیه ایران

استرالیا سفارتش در تهران را تعلیق کرد

دولت استرالیا امروز با طرح ادعاهای بی‌اساس علیه تهران، از تصمیم خود برای انجام اقدامات ضدایرانی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۴۸
استرالیا امروز سفیر ایران در کانبرا احمد صادقی را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد و به او و سه مقام دیگر فرصت داد که ظرف هفت روز این کشور را ترک کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ استرالیا که تهران را به اجرای دو حمله یهودستیزانه در شهرهای سیدنی و ملبورن متهم کرده، همچنین به گفته نخست‌وزیر این کشور آنتونی آلبانیزی، فعالیت‌های سفارت خود در تهران را تعلیق کرده و دیپلمات‌هایش را به یک کشور ثالث منتقل کرده است. 

آلبانیزی همچنین گفت که دولتش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست «سازمان‌های تروریستی» قرار خواهد داد.او امروز در یک نشست خبری، ادعاهایی ضد ایرانی را برای توجیه این اقدامات مطرح کرد و گفت که «سازمان امنیت استرالیا اطلاعات موثقی جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد دولت ایران دست‌کم دو حمله را هدایت کرده است».

نخست‌وزیر استرالیا همچنین مدعی شد که ایران احتمالاً حملات دیگری را نیز در خاک این کشور سازماندهی کرده است.وزیر خارجه استرالیا پنی وُنگ هم با بیان این که «این نخستین بار در دوران پس از جنگ [جهانی دوم] است که استرالیا یک سفیر را اخراج می‌کند»، مدعی شد که «این تصمیم را گرفتیم زیرا اقدامات ایران کاملاً غیرقابل قبول است».

وُنگ در عین حال گفت که «استرالیا برای پیشبرد منافع شهروندان خود، کانال‌های دیپلماتیک با ایران را حفظ خواهد کرد».او همچنین از استرالیایی‌ها خواست از سفر به ایران پرهیز کنند و به کسانی که حضور دارند هم توصیه کرد، ایران را ترک کنند.  این تصمیم ضد ایرانی علیه سفیر ایران در حالی اتخاذ شده که به گفته رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا مایک برگس، سفارت ایران و دیپلمات‌های آن (در این اقدامات ادعایی) دخیل نبوده‌اند.

ذوق‌زدگی اسرائیل از تصمیم ضد ایرانی استرالیا

سفارت رژیم صهیونیستی در استرالیا فوراً از تصمیم دولت استرالیا برای اقدام علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استقبال و در بیانیه‌ای اعلام کرد «این گامی است که مدت‌ها خواستار آن بوده‌ایم».

برچسب ها
ایران‌ استرالیا اخراج سفیر خبر فوری آنتونی آلبانیز اسرائیل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
18
پاسخ
سفارت های خارجی یکی یکی به یه بهونه ای دارن تخلیه می کنن ! همه چی آرومه ، من چقدر خوشحالم .
پاسخ ها
ناشناس
| Italy |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
سفیر ایران رو اخراج کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
15
2
پاسخ
هر غلطی میتونید بکنید ای آنگلوساکسون‌ها! روسیاه وو عالم خواهید شد!!
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
16
پاسخ
حس خوبی ندارم ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
4
پاسخ
هر روز افتخاری دیگر نصیبمان می شود
پاسخ ها
ناشناس
| India |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
چه افتخاری از این بالاتر که مدافع و حامی مظلومان جهان هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
1
پاسخ
این زندگیه ما داریم آحه؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
انقلابی بودن انقلابی ماندن دفاع از مظلوم و مبارزه هزینه دارد و سختی دارد کسی نگفته است آسان است
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

