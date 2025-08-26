در پی اظهارات خلاف امنیت ملی نماینده مردم تهران در مجلس که موجب تشویش اذهان عمومی شده و دادستان تهران علیه این فرد اعلام جرم کرده بود؛ دادسرای تهران کیفرخواست پرونده وی را صادر کرد.

کیفرخواست نماینده مجلس صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، چندی پیش بود که اظهارات خلاف امنیت ملی زهره وند؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که موجب تشویش اذهان عمومی شده بود با اعلام جرم دادستانی تهران همراه شد.

در پی تشکیل پرونده قضائی علیه این نماینده مجلس و بررسی پرونده در شعبه بازپرسی کیفرخواست وی صادر و پرونده با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.

