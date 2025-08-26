کیفرخواست نماینده مجلس صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، چندی پیش بود که اظهارات خلاف امنیت ملی زهره وند؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که موجب تشویش اذهان عمومی شده بود با اعلام جرم دادستانی تهران همراه شد.
در پی تشکیل پرونده قضائی علیه این نماینده مجلس و بررسی پرونده در شعبه بازپرسی کیفرخواست وی صادر و پرونده با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.