پیش‌فروش سکه: هر کد ملی ۱۵ عدد

بنابر اعلام مسئولان، اولین مرحله پیش‌فروش قطعی انواع قطعات سکه طلا برای سررسید پایان آذرماه امسال در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۳۳
| |
1138 بازدید
|
۱
پیش‌فروش سکه: هر کد ملی ۱۵ عدد

طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی از طریق بستر مرکز مبادله از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شد و بر اساس آخرین آمار‌های اعلامی طی آن ۷۶۱ هزار و ۲۰۷ قطعه سکه برای سررسید ماه‌های اردیبهشت تا آبان پیش‌فروش شد تحویل سکه‌های سررسید‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد با تعداد ۲۷۳ هزار و ۹۷۹ قطعه سکه به اتمام رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ پیش فروش سکه که اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در خصوص آن اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند هم‌اکنون برای ثبت‌نام و احراز هویت به سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند و این ثبت‌نام به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته امکان‌پذیر است.

روند ثبت‌نام شرکت در پیش فروش سکه مرکز مبادله 

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به اینکه فرآیند ثبت‌نام برای افرادی که پیش از این احراز هویت کرده‌اند، نیاز به تکرار ندارد، تشریح کرد: اولین گام برای شرکت در حراج و پیش فروش سکه طلا شامل تکمیل فرایند احراز هویت و اطلاعات حساب کاربری نظیر شماره شبا، کد پستی و شعبه بانکی برای تحویل سکه است. در گام دوم، مطابق با بازه‌ی زمانی اعلام‌شده در آگهی‌های حراج یا پیش فروش، واریز وجه صورت خواهد گرفت. سفارش گذاری سومین گام شرکت در حراج و پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی است؛ به این معنی که متقاضی بعد از فعال شدن جلسه در بازه‌ی اعلام شده در آگهی جلسه، می‌تواند سفارش خود را ثبت کند.

وی ادامه داد: پس از تخصیص سکه، مبلغ پرداختی متقاضیانی که موفق به خرید نشوند، بازگردانده می‌شود و تحویل سکه نیز با مراجعه به شعبه بانک انتخاب‌شده و ارائه کارت شناسایی و کد رهگیری انجام خواهد شد.

هر کد ملی ۱۵ قطعه سکه در پیش فروش می‌تواند خریداری کند

اما هر متقاضی در پیش فروش جدید چند سکه را می‌تواند خریداری کند؟ در همین رابطه هم روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: اولین مرحله پیش‌فروش قطعی انواع قطعات سکه طلا (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب ۳ قطعه تمام، ۵ قطعه نیم و ۷ قطعه ربع سکه) برای سررسید پایان آذرماه امسال در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ انجام خواهد شد؛ شرایط پیش‌خرید و تاریخ واریز وجه و سفارش گذاری متقاضیان از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام می‌شود.

گفتنی است، پیش از این حجت‌الله فرزانی کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرده بود: تداوم پیش فروش سکه از این جنبه می‌تواند موثر باشد که می‌تواند حجمی از نقدینگی را جمع‌آوری کند.

اما باید در نهایت اشاره کرد مهم‌ترین تفاوت میان دو روش تخصیص «حراج» و «پیش فروش» سکه «زمان تحویل» است؛ به طوری که در حراج، سکه از هفت روز کاری پس از تخصیص تحویل داده می‌شود، اما در پیش‌فروش، تحویل معمولاً مدت دار است.

سکه پیش فروش سکه خرید سکه مرکز مبادله طلا و سکه خبر فوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
همیشه تو هر بدبختی که گریبان اقتصاد رو میگیره خودتون پیش قدم شدین مسولین بی کفایت . تجارت سکه طلا شده واستون منبع درامد طلا وارد کنید و به هر قیمتی و وزنی دوست دارید به مردم بفروشید مردد که از بدبختی به هر مقدار پول که دارن و میخوان خوار نشه پولشون میدن پای سکه شما و بعد 60 تن گم میشه و دوباره سسکه ضرب میشه و داخل بازار سیاه روانه و به دست دلال قیمت گذاری میشه شما دیگه کی هستید
