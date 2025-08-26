En
حمله قبیح یک زن ایرانی به شاهنامه فردوسی!

به تازگی به بهانه سخنان فردی که در فضای مجازی به عنوان طنزپرداز شناخته می‌شود بار دیگر شاهنامه فردوسی به بحث روز بدل شده است.
حمله قبیح یک زن ایرانی به شاهنامه فردوسی!

 به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان: پیداست فردوسی و اثر شگرف او در نهاد ما ایرانیان آن چنان جایگاه والا و عزیزی دارد که هرگونه بی‌حرمتی به او احساسات ملی را جریحه‌دار می‌کند.

این جنجال یادآور سخن هایی است که در سال های پایانی دهه ۶۰ از سوی احمد شاملو مطرح شد. شاملو با دروغ پرداز نامیدن فردوسی در داستان کاوه، این شاعر حکیم را وابسته به  طبقه فئودال و خائن به توده‌ها دانسته بود.گویی شاملو نیز خبر نداشت که شاهنامه، رمانی ساخته ذهن فردوسی نیست! و داستان های این «بهین‌نامۀ باستان» نسل در نسل و سینه به سینه از گذشتگان به ارث رسیده و هنر فردوسی بزرگ – که خود از میراث‌داران این داستان باستانی است در روایت زیبای آن است.

سید عطاءا... مهاجرانی در کتاب «گزند باد» نشان داد که حتی همین پندار نیز از جای دیگر به دست شاملو رسیده بود. در آن سال از میان انواع پاسخ های علمی یا احساسی که به شاملو داده شد از یادداشت دکتر فرشید ورد و کتاب عطاء ا... مهاجرانی گرفته تا مصاحبه هوشنگ گلشیری با نشریه دنیای سخن، یک پاسخ بیش از همه به دل نشست و در یادها ماند:پاسخ مهدی اخوان ثالث. شاعری که در همان زمان در هنر شاعری نیز هم‌رتبه و چه بسا برتر از شاملو بود.

وطن‌دوستی شاعر «تورا ای کهن بوم و بر دوست دارم» و شاهنامه‌شناسی سراینده «آخر شاهنامه» بر همه آشکار بود. وقتی که از مهدی اخوان ثالث- که آن سال برای اولین و آخرین بار به خارج از ایران سفر کرده بود- درباره سخنان فردوسی‌ستیزانه شاملو پرسیدند به کوتاهی پاسخ داد: شاملو می‌خواهد به هر قیمت که شده مطرح باشد.امروز نیز اصل موضوع همین است. وگرنه متن آن سخنان تاب نقد علمی ندارد و باید به آن از دید روان شناسی فردی و اجتماعی نگریست
.حمله به شاهنامه حملۀ لودگی و خردگریزی به خردگرایی است! در میان هزاران شاهکار ادبی و هنری ما که به بهانه جانبداری از عشق، عرصه خردستیزی شده‌اند شاهنامه، جلوه درخشان خردگرایی نژاد ایرانی است و این خردگرایی از دیدگاه های کلامی فردوسی مایه می‌گیرد:خرد رهنمای و خرد دلگشای /خرد دست گیرد به هر دو سرای.به راستی چرا شخصی که پیش از این فقط به سراغ سوژه‌های اجتماعی و سیاسی می‌رفته به سراغ شاهنامه آمده است؟گویا پرداختن به سوژه‌های دیگر هزینه‌هایی برای طنزپرداز دارد اما توهین به شناسنامه ملی ایرانیان هزینه‌ای ندارد و سراسر نفع است! می‌توان جنجالی آفرید و جایگاه نام خود را در موتورهای جست وجو بالا برد. به ویژه در زمانی که پس از جنگ ۱۲ روزه، ایرانیان بیش از هر زمانی به «ایران عزیز» خود می‌بالند و حس وطن دوستی چون فواره‌ای جوشان و خروشان است چنین اقدامی می تواند شهرت‌افزا باشد.

اگر این فرد در پی جنجال نبود، کافی بود کمی مشورت کند. کافی بود به نسخه‌های معتبر شاهنامه که به فراوانی در دسترس است، مراجعه کند. دکتر جلال خالقی مطلق که مبنای تصحیح خود را قدیمی‌ترین دست‌نویس شاهنامه یعنی نسخۀ فلورانس قرار داده و البته هیچ یک از دست‌نویس های قابل اعتنای دیگر را نیز از نظر دور نداشته، داستان «سده» را در شاهنامه خود نیاورده و توضیح داده است که این داستان نه تنها در پچین فلورانس ( معتبرترین و قدیمی‌ترین  دست نویس شاهنامه مورخ ۶۱۴) نیست که در نسخه لندن (مورخ ۶۷۵) و نیز نسخه‌های قاهره و استانبول وجود ندارد و برخی دست نویس‌های دیگر نیز آن را تنها در حاشیه آورده‌اند. خالقی مطلق هم با دلایل نسخه شناسی و هم با دلایل سبک‌شناسی اثبات کرده که این ابیات الحاقی است.

دکتر میرجلال الدین کزازی نیز در کتاب گرانسنگ خود «نامه باستان» که شامل ویرایش و گزارش تمام شاهنامه فردوسی است، داستان سده را نیاورده است.به واقع بر سر هیچ هیاهو شده است! اما اگر این ابیات را الحاقی نیز ندانیم چه کسی ممکن است از لحن یک متن کهن چنین خوانش سبک کوچه بازاری داشته باشد؟ جز کسی که در پی جلب توجه از طریق تاثیرگذاری بر اذهان بیمار شهوت گراست؟ آن هم با لحنی چنین بی‌آزرم که از یک بانوی ایرانی قبیح است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
26
پاسخ
طنزپردازبادلقک فرق دارد
بهرور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
10
پاسخ
یه طنز پرداز دلقک حالا یه چیزی گفته نه خودش نه حرفاش ارزش ندارند زیاد به این قضیه پرداخته می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
5
4
پاسخ
اين خانم بايد بداند كه سلبريتي است و هر حرفي را نزند. متاسفانه فضاي مجازي او را سلبريتي خام تحويل داده است كه با اين فراز و نشيبها و پخته خواهد شد
a
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
1
پاسخ
ایشون که طنز پرداز است در چند سال اخیر که حتی در دانشکده ادبیات به فردوسی ظلم شد آقایون و دلسوزان کجا بودند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
3
0
پاسخ
این همه داستان داریم چسبیدین به یک طنز پرداز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
3
پاسخ
یعنی این خانم خود شیفته احمق شاهنامه نخونده باشه، قابل پیش هست ولی یکبار از میدون فردوسی هم رد نشده!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
3
پاسخ
این خانم به هدفش رسید ، بزرگش کردید ، تصویرش را هم چه بزرگ زده اید . من از چندین نفر از این شخص پرسیدم هیچکس نمی شناختش . شما چرا اینقدر بزرگش می کنید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
بزرگ؟؟؟تتلو الان به نظرت بزرگه؟؟؟ضمنا اين دلقك را رامبد گنده كرد و دو بار هم قبلا گرفته بودند تو خوابي و نمي داني
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
3
پاسخ
متاسفانه اخلاق را لایک بیشتر به سخره گرفته اند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
3
0
پاسخ
می خواست بگوید فردوسی انتهای داستان را از همان ابتدا لو داده و با این موضوع شوخی کند. بنظرم در اصل ایده مشکلی نیست. هرچند نباید خیلی جدی گرفت ولی می توانست از الفاظ سنجیده تری استفاده کند. اتفاقا اوج هنر طنز پردازی در استفاده هنرمندانه از واژه هاست نه اینکه الفاظ رکیک را ردیف کنید و نامش را طنز بگذارید. برایش تجربه خوبی خواهد شد احتمالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
3
پاسخ
امروز دلقک ها دوربین بدست شده و زمام امور جوامع بشری را دارند بدست می گیرند. راهکار: آموزش سلبریتی ها و آموزش مردم در مورد سواد رسانه ای
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
راهكار بازبيني مطالبي است كه هر سلبريتي قراره پخش كنه يعني قبل از انتشارش بايد بازبيني بشه كه اگه اكي نيست اجازه انتشار ندن خصوصا براي اين سلبريتي ها كه بارها توبيخ شده اند و با تعهد بيرون امده اند....
