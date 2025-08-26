ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک

روز بیست و چهارم خرداد درست یک روز پس از آغاز حمله صهیونیست‌ها (با هدایت امریکا) در بروکسل نشستی با عنوان «گذار از ایران» برگزار شد. این جلسه با پوشش گروهک ضدانقلاب هفت آبان برگزارشده، اما درواقع ناتو میزبان اصلی آن بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان،در این جلسه تصمیمات عجیبی درباره آینده ایران گرفته‌شده که اسناد آن در آینده قابل‌بحث خواهد بود، ازجمله آنکه طرفین روی این موضوع بحث کرده بودند که آینده سیاسی ایران را چگونه می‌توان طراحی کرد. نکته قابل‌توجه در این نشست حضور روزنویگ ابو، سفیر رژیم صهیونیستی در بلژیک و نیز وزرای دفاع بلژیک و هلند در چند پنل مرتبط با این نشست بوده است.

به‌طورمعمول حضور مقامات نظامی غربی در جلسات مرتبط به ضدانقلاب آن‌چنان مرسوم نبوده و معمولاً دستورالعمل‌های نظامی از کانال‌های دیپلماسی عمومی و نیز امنیتی به گروهک‌های ضدانقلاب منتقل می‌شود، اما در نشست بروکسل به دلیل تحلیل غلط از وضعیت ایران این بار دو ژنرال ارشد اروپایی مستقیم به نشست آمده بودند تا وضعیت منطقه را مورد ارزیابی قرار دهند. به‌ویژه هلندی‌ها که در پرونده یکی از کشور‌های همسایه به صورت نیابتی برای امریکایی‌ها عمل کردند و درواقع عامل اجرایی محسوب می‌شوند. در آن روز‌ها سفیر هلند در بغداد به‌صورت دائم با مقامات نظامی ناتو در ارتباط بود تا تحلیل درستی از وضعیت منطقه را به دست آنها برساند، ازجمله برای این پرسش‌ها پاسخی پیدا کند که تبعات حمله به ایران تا چه حدی است و نیز احتمال فعال شدن مقاومت عراق در حمایت از ایران چقدر است!

این دست سؤالات البته در نشست بروکسل نیز مطرح و بررسی شده بود. در این نشست روی این موضوع نیز بحث شده است که دولت گذار به‌تنهایی امکان موفقیت در پس از جنگ را نداشته و مانند عراق لازم است یک حاکم نظامی غیر ایرانی شبیه به پل برمر در عراق در ابتدای مسئولیت امور را برعهده بگیرد و به‌تدریج برای استفاده از ظرفیت‌های موجود تصمیم‌گیری شود.

در این نشست شیرین عبادی که در پنل نهایی با عناصر اطلاعاتی صهیونیستی و ناتو حاضرشده برخی افراد را مورد ارزیابی نهایی قرار داده است، ازجمله رضا ربع پهلوی که در آن زمان ادعا کرده بود که توانایی دادن فراخوان آشوب در داخل را داشته و هسته‌های تروریستی تحت نام گارد جاویدان را سازمان‌دهی کرده است. عبادی روی این موضوع نیز تأکید کرده که لازم است از ظرفیت سایر هسته‌های ناامنی، چون منافقین، گروهک‌های کردی تجزیه‌طلب و تکفیری‌ها در جنوب شرق کشور نیز استفاده شود. این خواسته باعث شد امریکایی‌ها برای هماهنگ کردن کانون‌های تروریستی دست‌به‌کار شوند و دو روز بعد از آغاز جنگ از عبدالرحمان فتاحی (معاون جولانی در امور ایران) بخواهند که با شورای گذار هماهنگ شود و برای تروریست‌ها فضاسازی کند. معاون جولانی نیز در پاسخ به امریکایی‌ها بخشی از رده‌های فعال گروهک تروریستی جماعت مهاجرین را از دمشق به اقلیم کردستان فرستاده بود تا برای دوران پس از حمله به ایران آماده شوند.

در این مقطع رضا ربع پهلوی به امریکایی‌ها اطمینان خاطر داده بود که با فراخوانش هزار میدان در شهر‌های مهم کشور را اشغال کرده و پرچم امریکا و رژیم اسرائیل را بالا خواهد برد، پهلوی در این پیام خاطرنشان کرده بود از جولانی نیز جولانی‌تر خواهد شد. ضدانقلاب در نشست بلژیک نام این پروژه را «فتح تهران» گذاشته و اعلام کرده بود که در عرض چهار روز می‌تواند تمام سازمان‌دهی خود را سرخط کند. این عملیات تروریستی با توییت ترامپ درباره خالی کردن شهر تهران و تسلیم شدن مردم رمزگذاری شده بود، اما در کمال تعجب افسران ناتو و ضدانقلاب، حتی یک نفر نیز به فراخوان منتشرشده در شبکه تروریستی اینترنشنال پاسخ مثبت نداد. این وضعیت باعث شد این تلویزیون مستقر در لندن چهار بار فراخوان خود را تکرار کند و هر بار دست از پا درازتر گردد. در آن مقطع اتحاد مقدس مردم، نه‌تنها پروژه فتح تهران را ناکام گذاشت بلکه عناصر همکار در داخل نیز که پیش از عملیات در رصد اطلاعاتی قرار داشتند بازداشت‌شده و چندین شبکه مرتبط به سلطنت‌طلبان منهدم شد. در این مرحله چندین شبکه انتقال پول دیجیتالی نیز کشف‌شده است، همین مسئله باعث شد تا جنگنده‌های صهیونی در انتقامی کور در روز چهارم تیرماه به چندین ساختمان از جمله مراکز فراجا حمله کنند.



اما ناکامی نشست بروکسل و پروژه «فتح تهران» به همین نقطه ختم نشد. بعد از توقف جنگ جلسه دیگری در ارزیابی دلایل ناکامی گروهک‌ها برگزارشده که فایل صوتی این جلسه نکات جالبی در خود دارد، ازجمله آنکه افسر سازمان سیا به برخی عناصر گروهکی سلطنت‌طلب و کردی، چون بیژن کیان و فؤاد پاشایی گفته است که رضا پهلوی را بیشتر از توانایی‌هایی که دارد برجسته‌سازی کرده‌اند. این افسر اطلاعاتی خطاب به دو عامل ارتباطی خود گفته است که به خانواده پهلوی مشکوک بوده و نشست مونیخ نشان داده که احتمالاً شخص پهلوی و همسرش با سرویس اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده و خرابکاری‌های مکرر آنها عادی نیست!

در این نشست که با تهدیدات و تحقیر عناصر ضدانقلاب همراه بوده یکی از حاضران به افسر اطلاعاتی حاضر در جلسه گفته است که برگزاری نشست بروکسل از ابتدا غلط بوده، زیرا در این همایش سعید بشیرتاش که دبیر نشست نیز بوده سابقه چندین کلاه‌برداری از ایرانیان در خارج از کشور را نیز در کارنامه داشته و فردی معتبر محسوب نمی‌شود.

البته دقیق‌ترین تحلیل درباره شکست پروژه فتح تهران را منافقین در نشست ماهانه معروف به جلسات «کوچ» داده‌اند. در آخرین جلسه مهدی ابریشمچی تروریست معروف گفته است که ناکامی‌های ضدانقلاب به دلیل ضعف آنها نیست بلکه این قدرت جمهوری اسلامی است که مانع اقدامات بزرگ‌شده است. عضو گروهک منافقین گفته است که اطلاعات ایران، نفاق را در آلبانی محصور کرده است و باید برای ادامه حیات به دهه ۶۰ برگردیم!