En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فال حافظ ۴ شهریور ۱۴۰۴

مدتها بود که دل خود را از هر دلبری دریغ می کردی، اما بالاخره کسی وارد زندگیت شد که بی آنکه خود بخواهی دل به او سپرده ای و اکنون از عاقبت کار خود بیمناکی و گاهی خود را سرزنش می کنی.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۲۲
| |
470 بازدید
فال حافظ ۴ شهریور ۱۴۰۴

بالابلند عشوه گر نقش باز من
کوتاه کرد قصه زهد دراز من
دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم
با من چه کرد دیده معشوقه باز من
می‌ترسم از خرابی ایمان که می‌برد
محراب ابروی تو حضور نماز من
گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق
غماز بود اشک و عیان کرد راز من
مست است یار و یاد حریفان نمی‌کند
ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من
یا رب کی آن صبا بوزد کز نسیم آن
گردد شمامه کرمش کارساز من
نقشی بر آب می‌زنم از گریه حالیا
تا کی شود قرین حقیقت مجاز من
بر خود چو شمع خنده زنان گریه می‌کنم
تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من
زاهد چو از نماز تو کاری نمی‌رود
هم مستی شبانه و راز و نیاز من
حافظ ز گریه سوخت بگو حالش ای صبا
با شاه دوست پرور دشمن گداز من

تعبیر فال حافظ ۴ شهریور ۱۴۰۴

مدتها بود که دل خود را از هر دلبری دریغ می کردی، اما بالاخره کسی وارد زندگیت شد که بی آنکه خود بخواهی دل به او سپرده ای و اکنون از عاقبت کار خود بیمناکی و گاهی خود را سرزنش می کنی. بر خود مسلط باش و به خدا توکل کن تا کار تو فرجامی نیکو و عاقبتی دل نشین بیابد.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت های هشتم تا دهم می فرماید:

  • بر حال زار و نزار خود مانند شمع خنده ام می گیرد و اشکم روان می شود. نمی دانم که این سوز و ساز در دل سخت تو چه تاثیری خواهد کرد.

  • * ای زاهد از ذکر و نماز تو کاری بر نمی آید، پس مستی شبانه و ذکر عاشقانه من بر آن برتری دارد.

    * حافظ از غصه سوخت. ای باد صبا وضع و حال حافظ را به شاهی که دوستان را در سایه حمایت خود دارد، برسان.

    ۲- دل در گرو کار یا کسی یا چیزی دارید که مناسب موقعیت خانوادگی شما نمی باشد. خود نیز واهمه دارید که با انجام آن دیگران ناراحت شوند، حال که این کار و حال برای شما کاملاً مهیا نیست، پس بهتر است صرف نظر کنید.

    ۳- موقعیت بهتری در انتظار شما می باشد، پس صلاح نمی باشد. دست به اقدامات نابخردانه و عجولانه نزنید، بلکه با درایت و دوراندیشی و مشورت با یکی از عزیزان اقدام کنید. بدانید که خداوند با شماست.

    ۴- قلبی مهربان و دلی پر امید دارید و طالب فرزندانی شایسته و همسری مهربان هستید اما گاهی تردید و وسواس شما را رنج می دهد. تردید را از دل بیرون کنید.

    ۵- دستی که سخاوت نمی داند، شاخه ای خشکیده است که به ناروا به تن هستی چسبیده است.

    ۶- مسافرت مهمی در پیش دارید. یکی از عزیزان بیمار است. به زودی شفا می یابد و یا او از چنگال ناراحتی، ستم و ظلم رهایی پیدا می کند. با شخص مهمی ملاقات خواهی کرد و پیشنهاد مهمی دریافت می کنید که بسیار مفید است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فال تفال فال حافظ خبر فوری
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فال حافظ برای امروز ۲۲ تیر
فال حافظ ۲۰ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۱ شهریور ۱۴۰۴
فال حافظ ۸ تیر ۱۴۰۴
تفال به حافظ؛ امروز 10 خرداد ماه
فال حافظ 16 اردیبهشت 1404
فال حافظ ۲۱ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ 25 تیر 1404
فال حافظ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
فال حافظ 22 اردیبهشت 1404
فال حافظ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
فال حافظ ۱۸ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ 11 خرداد 1404
فال حافظ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
فال حافظ 13 خرداد 1404
فال حافظ 9 خرداد 1404
فال حافظ ۷ خرداد ۱۴۰۴
فال حافظ امروز 20 اردیبهشت 1404
فال حافظ 4 خرداد 1404
فال حافظ برای امروز 21 اردیبهشت 1404
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

سایر اخبار

فال حافظ ۴ شهریور ۱۴۰۴

مقصر توهین به شاهنامه کیست؟

فال حافظ ۳ شهریور ۱۴۰۴

فال حافظ ۱ شهریور ۱۴۰۴

فال امروز: انتخاب تو به حق بهترین انتخاب است

فال حافظ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴

فال حافظ ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

فال حافظ برای امروز ۲۶ مرداد ۱۴۰۴

فال حافظ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴

فال حافظ ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
بازیگر کودک سریال «تولدی دیگر» ۳۵ ساله شد + عکس
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۳ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۰۴ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۶۸ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۲ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۶۵ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YcU
tabnak.ir/005YcU