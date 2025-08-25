En
دو پنالتی سوخته در دیدار سپاهان - پرسپولیس

یاسر همرنگ، کارشناس داوری به بررسی قضاوت پیام حیدری و تیم داوری او در دیدار سپاهان و پرسپولیس پرداخت و معتقد است دو پنالتی در این بازی گرفته نشد.
دو پنالتی سوخته در دیدار سپاهان - پرسپولیس

در دیدار سپاهان و پرسپولیس، تیم داوری دچار اشتباهات زیادی بود، هرچند گل سرخپوشان در شرایط سالمی به ثمر رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد در دیدار هفته دوم لیگ برتر مقابل سپاهان به برتری برسد. یاسر همرنگ، کارشناس داوری به بررسی قضاوت پیام حیدری و تیم داوری او در دیدار سپاهان و پرسپولیس پرداخت و معتقد است دو پنالتی در این بازی گرفته نشد.

در فیلم زیر، نقد داوری این دیدار را ببینید که همرنگ معتقد است دو پنالتی گرفته نشد:

