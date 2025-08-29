به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «پاسیاد پسر خاک؛ زندگی و زمانه حجتالاسلام سیدعلی اکبر ابوترابیفرد» نوشته محمد قبادی کتابی است که تقریظ رهبر انقلاب بر آن، امروز جمعه ۷ شهریور در رویداد ملی «آزادگان ایران» در قزوین رونمایی میشود.
اینکتاب سال ۱۳۸۸ توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده بود و در حال حاضر نسخههای چاپ هشتمش در بازار نشر عرضه میشوند. «پاسیاد پسر خاک» در بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال شایسته تقدیر معرفی و در نوزدهمین هفته کتاب هم که سال ۱۳۹۰ برپا شد، مورد تقدیر قرار گرفت.
کتاب پیش رو از نظر فصل و تقسیمبندی، ۲ بخش اصلی دارد: «پیش از انقلاب (پیشینه خانوادگی، تولد، تحصیل و فعالیت سیاسی)» و «پس از انقلاب (جنگ، اسارت، نمایندگی مجلس و درگذشت)» و هرکدام از این بخشها، فصول مختلفی را در خود جا دادهاند.
زندگی شخصیت محوری «پاسیاد پسر خاک» یعنی حجتالاسلام ابوترابیفرد، جوانب مختلفی داشته اما طی سالهای اخیر بیشتر به حضور بابرکت و متحدکننده او بین اسرای ایرانی در اردوگاههای حزب بعث عراق اشاره شده که برهه مهمی هم از زندگی او محسوب میشود. حجتالاسلام ابوترابیفرد بین اسرا به نماد عقلانیت و وحدت معروف بوده و هرجا که درگیری و مناقشهای بین اسرا شروع میشده، بهعنوان خاموشکننده آتش درگیری در آناردوگاه یا آسایشگاه حضور پیدا میکرده است. شخصیتش نیز طوری بوده که همه اقشار اسرا از حزباللهی یا غیرحزباللهی و ... او را قبول داشته و مانند پدر به حرفش گوش میدادهاند.
اما زندهیاد ابوترابیفرد بهجز جنگ و اسارت، در سالهای پیش از انقلاب نیز فعالیتهای سیاسی و انقلابی موثری داشته و در پیروزی نهضت امام خمینی (ره) همراه بوده است. یکی از زاوایای اینتاثیرگذاری مربوط به دوستی و همکاری او با شهید سیدعلی اندرزگو در جریانات مبارزات پیش از پیروزی انقلاب است. او به لبنان و فلسطین هم سفرهایی داشته و در تهیه سلاح برای مبارزان انقلابی نقش داشته است.
محمد قبادی نویسنده کتاب پیش رو میگوید اولینبار سال ۱۳۷۵ در مسجد امام حسین (ع) تهران با حجتالاسلام ابوترابیفرد روبرو و آشنا شده است. اولینمواجهه او با شخصیت کتابش اینگونه بوده است؛ روحانی افتادهحال و ساکت، با عمامهای کوچک و رنگ و رو رفته که میشد خستگی سالها مبارزه و تلاش را از پیشانی چین و چروکخوردهاش خواند.
کارهای تحقیقی و پژوهش «پاسیاد پسر خاک» هم از بهار ۱۳۸۲ آغاز شده و در نهایت در بهار ۱۳۸۸ به انتشار آن منتهی شده است.
در بخش اول کتاب، مخاطب با اینعناوین و فصول روبروست:
پدر، مادر، تولد سیدعلیاکبر، تحصیل، بازیها، تحصیل در مشهد، لباس روحانیت، تحصیل در قم، ورود به فعالیتهای سیاسی، آغاز نهضت امام خمینی، تحصیل در نجف، سفر حج، ازدواج، فعالیتهای سیاسی در نجف، زندان، آزادی، آشنایی با اندرزگو...، آشنایی ابوترابی با سیدعلی اندرزگو، ارتباط و فعالیت با اندرزگو، حمایت مالی، ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، ارتباط با مبارزان، شهید مجید توسلی (میثم)، شیخ احمد نفری، سفر به فلسطین و لبنان، محمود جباری، تهیه اسلحه از لبنان، شهادت اندرزگو، اندرزگو از نگاه ابوترابی، دیدار با تبعیدیها، بعد از شهادت اندرزگو.
دومینبخش «پاسیار پسر خاک» هم دربرگیرنده اینفصول است:
کمیته استقبال از امام، کاخ سعدآباد، کمیته انقلاب قزوین، کمیته امداد امام، شورای شهر، حضور در جبهه، در جبهههای غرب، در جبهههای جنوب، محاصره سوسنگرد، بازدید مسئولین از مناطق جنگی، عملیات شناسایی در تپههای اللهاکبر، آخرین عملیات، پیامهای تسلیت، خبر اسارت، اسارت در زندانهای عراق، اردوگاه الانبار، اردوگاه موصل یک (قدیم)، تبعید به زندان وزارت دفاع، اردوگاه موصل ۳، برگزاری مراسم سالگرد شهدا، موصل ۴ قدیم، اردوگاه رمادیه ۷، اردوگاه موصل یک قدیم (موصل ۲)، فرماندهی اردوگاه، سفره وحدت، اردوگاه تکریت ۵، سفر به کربلا و نجف، رحلت امام خمینی، اردوگاه تکریت ۱۷، آزادی، دیدار با آیتالله گلپایگانی و ...، نمایندگی ولی فقیه، مجلس چهارم شورای اسلامی، مجلس پنجم شورای اسلامی، راهپیماییهای سهگانه، درگذشت.
در بخشی از اینکتاب میخوانیم:
ساختمان اردوگاه متشکل از دو طبقه ۲۴ اتاقه بود که به سه بخش تقسیم میشد. دورتادور کل ساختمان را سیمهای خاردار توپی به عمق ۲۰ متر محاصره کرده، پشت سیمهای خاردار هم کیوسکهای نگهبانی مسلح و نفربرهای گشتی – که شبها فعال بودند – قرار داشت.
مشخصه اردوگاه الانبار حمام بزرگی بود که تمام اسرا در بدو ورود و بلااستثنا به آن هدایت میشدند و به طرز وحشیانهای مورد ضرب و شتم و جرح نگهبانان و نیروهای بعثی قرار میگرفتند.
در ایناردوگاه، که افسران بسیاری حضور داشتند، با توافق افسران ایرانی و طبق نظر افسران عراقی، سرگرد کاشانی به ارشدیت و فرماندهی انتخاب شد. سرگرد کاشانی جزء اولین افسران ژاندارمریایران بود که در منطقه شلمچه به اسارت ارتش حزب بعث درآمد. وی در ایناردوگاه با ابوترابی آشنا شد و به گفته عبدالمجید رحمانیان بهتدریج اما بسیار زیاد تحت تاثیر رفتار اخلاقی و تدابیر انسانی سیدعلیاکبر ابوترابی قرار گرفت. در نتیجه همینآشنایی، وی ابوترابی را به معاونت خود برگزید و به مسئولین عراقی اردوگاه معرفی کرد. بدین طریق بسیاری از ارشادات ابوترابی را حتی پس از انتقال از اردوگاه الانبار به اسرای دیگر میرساند و یا تدابیر و دستورات خود را با زبان او منتقل میکرد.
«اینجا اسارتگاه است. الان فرمانده عراقی میآید و صحبت میکند. گوش کنید. یکآقای بزرگواری بهنام آقای ابوترابی اینجمله را گفت: اسارت تکمیلکننده شهادت است. شما باید در اینجا دو کار بکنید. یکی جسم خودتان را سالم نگه دارید و یکی روح خودتان را... با عراقیها هم درگیر نشوید ... تحمل داشته باشید. اسارت میگذرد. آزاد میشوید.»
چاپ هشتم «پاسیاد پسر خاک» بهتازگی و طی روزهای گذشته با ۳۳۶ صفحه، شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۳۲۰ هزار تومان عرضه شده است.
