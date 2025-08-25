En
عصبانیت تلویزیون از شبکه نمایش خانگی

جام‌جم آنلاین، رسانه نزدیک به سازمان صداوسیما، در گزارشی با عنوان «رقابت ناسالم پلتفرم‌ها» به شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌های فعال در آن تاخت و تحلیل کرد که پلتفرم‌ها دارند «سینما» را می‌بلعند.
عصبانیت تلویزیون از شبکه نمایش خانگی

به گزارش تابناک، جام‌جم آنلاین، رسانه نزدیک به سازمان صداوسیما، در گزارشی با عنوان «رقابت ناسالم پلتفرم‌ها» به شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌های فعال در آن تاخت و نوشت: «در بُعد مالی، بودجه‌های سرسام‌آور، دستمزدهای نجومی و معاف از مالیات برای بازیگران و شیوه‌های قراردادی عجیب (مانند پرداخت پول برای عدم فعالیت یک بازیگر)، نشان از یک اقتصاد ناسالم و نامتوازن دارد. این عدم شفافیت، ضمن برهم زدن تعادل دستمزدها و به حاشیه راندن صنوف حیاتی مانند فیلمنامه‌نویسی، این شائبه جدی را تقویت کرده که شبکه نمایش خانگی به بستری برای «پولشویی» و تطهیر سرمایه‌های نامشروع بدل گشته است. این «جعبه‌های سیاه» مالی، چرخه‌ای را ایجاد کرده‌  که در آن، سودآوری عده‌ای خاص بر هرگونه منطق فرهنگی و هنری اولویت دارد.» 

عصر ایران در واکنش به این گزارش در مطلبی با عنوان «واکنش تلویزیون به افزایش کمی و کیفی تولیدات نمایش خانگی» نوشت: «روزنامه جام‌جم - رسانه تنظیم‌گر نمایش خانگی- امروز در گزارشی مفصل علیه پلتفرم‌های نمایش خانگی، از تولید منظم و سرگمی‌ساز و دائمی در این شبکه انتقاد کرده و آن را رقابتی ناسالم با سینما تحلیل کرده و خواستار دریافت «مالیات» از بازیگران سریال‌ها شده است! این رسانه تحلیل کرده که پلتفرم‌ها دارند «سینما» را می‌بلعند و اشاره‌ای نکرده اگر هم چنین باشد چرا رسانه «تلویزیون» عصبانی شده!» 

