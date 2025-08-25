عصبانیت تلویزیون از شبکه نمایش خانگی

به گزارش تابناک، جامجم آنلاین، رسانه نزدیک به سازمان صداوسیما، در گزارشی با عنوان «رقابت ناسالم پلتفرمها» به شبکه نمایش خانگی و پلتفرمهای فعال در آن تاخت و نوشت: «در بُعد مالی، بودجههای سرسامآور، دستمزدهای نجومی و معاف از مالیات برای بازیگران و شیوههای قراردادی عجیب (مانند پرداخت پول برای عدم فعالیت یک بازیگر)، نشان از یک اقتصاد ناسالم و نامتوازن دارد. این عدم شفافیت، ضمن برهم زدن تعادل دستمزدها و به حاشیه راندن صنوف حیاتی مانند فیلمنامهنویسی، این شائبه جدی را تقویت کرده که شبکه نمایش خانگی به بستری برای «پولشویی» و تطهیر سرمایههای نامشروع بدل گشته است. این «جعبههای سیاه» مالی، چرخهای را ایجاد کرده که در آن، سودآوری عدهای خاص بر هرگونه منطق فرهنگی و هنری اولویت دارد.»
عصر ایران در واکنش به این گزارش در مطلبی با عنوان «واکنش تلویزیون به افزایش کمی و کیفی تولیدات نمایش خانگی» نوشت: «روزنامه جامجم - رسانه تنظیمگر نمایش خانگی- امروز در گزارشی مفصل علیه پلتفرمهای نمایش خانگی، از تولید منظم و سرگمیساز و دائمی در این شبکه انتقاد کرده و آن را رقابتی ناسالم با سینما تحلیل کرده و خواستار دریافت «مالیات» از بازیگران سریالها شده است! این رسانه تحلیل کرده که پلتفرمها دارند «سینما» را میبلعند و اشارهای نکرده اگر هم چنین باشد چرا رسانه «تلویزیون» عصبانی شده!»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.