نعیم قاسم: لبنان باید حاکمیتش را بر اراضی خود بازستاند

دبیرکل حزب الله لبنان امروز (دوشنبه) با بیان اینکه «تحرکاتی که ما از آمریکا شاهدش هستیم، برای تخریب لبنان و دعوت به فتنه است»، اعلام کرد: ما از دولت لبنان می‌خواهیم تا حاکمیت ملی را بازگرداند.

به گزارش ایسنا، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی در مراسم بزرگداشت علامه سید عباس علی موسوی و سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر خاطرنشان کرد: امام موسی صدر تحول ریشه‌ای را در لبنان ایجاد کرد و بر منطقه تاثیر گذاشت و او پیشرو نیروهای مقاومت بود. امام موسی صدر بر وحدت ملی در وطنی که برای همه ما است، اهتمام داشت و او می‌گفت که جنوب لبنان به نمایندگی از سراسر لبنان و کشورهای عربی با دشمن مقابله کرده است.

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: ما با امام موسی صدر پیمان می‌بندیم که ما تحت لوای مقاومت هستیم.

وی تصریح کرد: نبرد فجر الجرود، نبردی بود که ارتش لبنان به همراه مقاومت اسلامی انجام داد و این دستاورد بزرگ را رقم زد. این نبرد با تصمیم قاطعانه میشل عون، رئیس جمهور وقت شجاع لبنان انجام شد که تصمیم نبرد را با وجود فشارهای آمریکا اتخاذ کرد. هماهنگی در نبرد فجر الجرود میان مقاومت و ارتشی بود که در آن زمان، فرماندهی‌اش را جوزف عون، رئیس جمهور کنونی لبنان بر عهده داشت.

وی افزود: اسرائیل یمن را بمباران کرد، اما طبق عادت مواضع غیرنظامی را هدف قرار داد، اسرائیل در رأس جنایت‌ها است‌. ما ایستادگی فوق العاده یمن عزیز در یاری از مردم غزه را ارج می‌نهیم.

وی افزود: لبنان نیازمند این است که حاکمیتش را بر اراضی خود بازستاند. تمامی مشکلاتی که ما از آن رنج می‌بریم، از سوی دشمن و اشغالگری‌ها و از سوی حامی آمریکایی آن است. دولت لبنان امروز مسئول تدوین طرحی برای تحقق حاکمیت است. بدون حاکمیت؛ ثبات و پیشرفتی وجود ندارد.

شیخ نعیم قاسم افزود: من از احزاب و نخبگان می‌خواهم تا به دولت برای اندیشیدن و رساندن پیشنهاداتشان کمک کنند. ما از دولت لبنان می‌خواهیم تا برای استرداد حاکمیت ملی تلاش کند.

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار کرد: آغاز حل مشکلات ما در لبنان با استرداد حاکمیت ملی صورت می‌گیرد و بدون این آغاز، این مهم ممکن نیست.

وی افزود: بیایید با شعار «از دولت می‌خواهیم تا حاکمیت ملی را باز ستاند»، عمل کنیم تا احساس کنیم که دولت مسئول تلاش برای این امر است. ما خواهان این هستیم که رسانه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای آکنده از پیشنهاداتی به دولت در مورد چگونگی بازپس‌گیری حاکمیت ملی شود.



وی اظهار کرد: مقاومت همان ایمان و اراده است. مقاومت یک امر ملی، شرافت، عزت و پایداری و برعکس خواری، تسلیم و سرسپردگی است. مقاومت یاری رسان ارتش ملی کشور است که این ارتش نخستین مسئول در دفاع از وطن است. مقاومت واکنشی به تجاوزاتی است که با آن مواجه بوده و در مسیر اهدافش سنگ اندازی می‌کند.

وی تاکید کرد: باید ارتش لبنان مسلح شده و مسئولیت به آن سپرده شود و مقاومت نیز عامل کمکی خواهد بود.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد: اسرائیل دست به اشغالگری، کشتار و ویرانگری می‌زند، اما ما با این رژیم مقابله خواهیم کرد تا در لبنان جای پایی نداشته باشد و ما قادر به این کار هستیم. وظیفه مقاومت در حال حاضر شدیدتر است و اسرائیل قادر نخواهد بود که در لبنان بماند.

وی افزود: تصمیم اخیر دولت مغایر با میثاق ملی است و اگر دولت به این روش ادامه دهد، امانت‌داری برای حاکمیت لبنان نخواهد بود.

شیخ نعیم قاسم اظهار کرد: آمریکا مانع سلاحی می‌شود که از وطن ما حفاظت می‌کند. آمریکا که در لبنان دخالت می‌کند، قابل اعتماد نیست، بلکه تهدیدی برای آن است. تحرکاتی که ما از آمریکا شاهدش هستیم برای تخریب لبنان و دعوت به فتنه است.

وی تاکید کرد: اگر خواهان اعمال حاکمیت هستید و به نفع لبنان کار می‌کنید، تجاوزات را متوقف سازید.‌ سلاحی که به ما عزت داده است و باعث حفاظت از ما در مقابل دشمنمان شده است، رها نخواهیم کرد. سلاح، شرافت ما، خاک ما، کرامت ما و آینده کودکانمان است.

شیخ نعیم قاسم اظهار کرد: کسی که خواهان خلع سلاح ماست، همچون کسی است که می‌خواهد جان ما را بستاند و در آن هنگام آنها شاهد قدرت ما خواهند بود. گامی در مقابل گام وجود ندارد و آنها باید در وهله اول، توافق را اجرا کنند و پس از آن ما درخصوص استراتژی دفاعی گفتگو می‌کنیم.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: شجاع باشید و در مقابل فشارها بایستید. ما در این موضع گرانقدر در کنار شما خواهیم بود. ما حامیان و پشتیبانانی داریم که بیش از نیمی از مردم لبنان هستند و همه آنها با ما به خاطر حفاظت از لبنان و مقاومت لبنان و مردمش و عزتش هستند.