ماجرای نزاع جمعی دانشجویان یک دانشگاه

در پی بروز نزاع جمعی تعدادی از دانشجویان دانشگاه گرمسار با راننده یک اتوبوس،‌ رئیس این دانشگاه و یکی از دانشجویان حاضر در این ماجرا، درخصوص دلایل و اصل این اتفاق توضیحاتی به ایسنا ارائه دادند.

به گزارش تابناک، دکتر عبدالله عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: نزاع جمعی از دانشجویان دانشگاه گرمسار در خارج از دانشگاه اتفاق افتاده است. در واقع تعدادی از دانشجویان با اتوبوسی از بیرون دانشگاه، هماهنگ می‌شوند تا آنها را به مقصد تهران برساند؛ اما راننده اتوبوس پس از طی مسافتی از ادامه مسیر منصرف می‌شود و تلاش می‌کند دانشجویان با تاکسی ادامه مسیر را طی کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشجویان به تصمیم راننده اتوبوس برای ادامه مسیر با تاکسی اعتراض می‌کنند و راننده نیز دانشجویان را به مسیری که آنها را سوار کرده بود، می رساند و پیاده می‌کند. در نتیجه این اعتراض، بین دانشجویان و راننده اتوبوس درگیری و نزاع جمعی اتفاق می افتد با توجه به اینکه این درگیری در نزدیکی محیط دانشگاه اتفاق افتاده بود، در نتیجه حراست ورود می کند و موضوع را به کلانتری اطلاع می دهد.

رئیس دانشگاه گرمسار خاطرنشان کرد: پس از اطلاع از نزاع دانشجویان با راننده،‌ بنده معاون دانشجویی خود را به همراه دانشجویان و برای حمایت از آنها به کلانتری فرستادم و در نهایت موضوع با رضایت طرفین که هر کدام از طرفین ۵۰ درصد مقصر بودند، حل شد.

دکتر عباسی افزود: دانشگاه هیچ نقشی در نزاع دانشجویان با راننده اتوبوس نداشته است. در واقع خود دانشجویان به طور آزاد بیرون از محیط دانشگاه با اتوبوس برای حرکت به سمت تهران هماهنگ شده بودند.

وی گفت: در نزاع بین دانشجویان با راننده اتوبوس لباس یکی از دانشجویان پاره شده بود که این موضوع در کلانتری با پرداخت خسارت به این دانشجو حل و فصل شد.

به گزارش ایسنا، اظهارات رئیس دانشگاه گرمسار مبنی بر بی مسئولیتی این دانشگاه در گرفتن اتوبوس برای دانشجویان فوق در حالی مطرح می‌شود که یکی از دانشجویان حاضر در این ماجرا در گفت‌وگو با ایسنا، مدعی شد که این اظهارات کاملا خلاف واقعیت است؛ چرا که این اتوبوس از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه به دانشجویان برای حرکت به سمت تهران معرفی شده بود و دانشگاه حاضر به پذیرش مسئولیت خود در این زمینه نبود.

این دانشجوی دانشگاه گرمسار ادامه داد: متاسفانه حراست و معاونت دانشجویی دانشگاه گرمسار در برابر انواع توهین و تحقیر دانشجویان که در مقابل دانشگاه اتفاق افتاد واکنشی انجام نداد و دانشجویان خودشان با پلیس ۱۱۰ برای حضور پلیس در این زمینه اقدام کردند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه دانشجویان در نزاع با راننده اتوبوس مقصر نبودند، گفت: انتظار داریم مسؤولان دانشگاه و معاونت دانشجویی از دانشجویان و دختران این سرزمین که متوجه انواع توهین و تحقیر شدند، حمایت کنند.