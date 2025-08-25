افزایش قیمت طلا و سکه / دلار در کانال ۹۵ هزارتومان

طلا و سکه، صبح امروز با افزایش قیمت در بازار نمایان و در تابلو عصر، به روند افزایشی خود ادامه دادند؛ دلار هم امروز به کانال ۹۵ هزارتومان رسید.

به گزارش تابناک، در بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۵۴ هزار تومان افزایش و با نرخ هفت میلیون و ۸۱۹ هزار تومان معامله شد؛ سکه امامی با یک‌میلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش، ۸۷ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی با ۵۰۰ هزار تومان افزایش، ۷۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب، ۴۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و ۲۶ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان در تابلو اعلان قیمت‌ها نمایان شدند.

قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نرخ دلار در بازار ارز

نرخ دلار به نقل از سایت شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز، ۹۵.۷۲۰ تومان معامله شد.