En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش قیمت طلا و سکه / دلار در کانال ۹۵ هزارتومان

طلا و سکه، صبح امروز با افزایش قیمت در بازار نمایان و در تابلو عصر، به روند افزایشی خود ادامه دادند؛ دلار هم امروز به کانال ۹۵ هزارتومان رسید.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۷۶
| |
365 بازدید

به گزارش تابناک، در بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۵۴ هزار تومان افزایش و با نرخ هفت میلیون و ۸۱۹ هزار تومان معامله شد؛ سکه امامی با یک‌میلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش، ۸۷ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی با ۵۰۰ هزار تومان افزایش، ۷۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب، ۴۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و ۲۶ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان در تابلو اعلان قیمت‌ها نمایان شدند.

قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نرخ دلار در بازار ارز

نرخ دلار به نقل از سایت شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز، ۹۵.۷۲۰ تومان معامله شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا سکه قیمت طلا قیمت سکه دلار قیمت دلار خبر فوری
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تا پایان سال۱۴۰۴ طلا بخریم یا بفروشیم؟
بازار طلا رکورد زد/ سکه و طلا چقدر گران شد؟
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۳ شهریور
قیمت جدید طلا و سکه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه اول شهریور
قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز 2 شهریور
قیمت طلای دست دوم امروز شنبه ۱ شهریور
ترمز طلا و سکه کشیده شد
قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ شهریور
قیمت دلار امروز شنبه اول شهریورماه
قیمت دلار امروز دوشنبه ۳ شهریور
قیمت طلا در بازار امروز 29 مردادماه
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۷ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۲۵۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۸۸ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۲ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005Ybk
tabnak.ir/005Ybk