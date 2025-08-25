افزایش قیمت طلا و سکه / دلار در کانال ۹۵ هزارتومان

به گزارش تابناک، در بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۵۴ هزار تومان افزایش و با نرخ هفت میلیون و ۸۱۹ هزار تومان معامله شد؛ سکه امامی با یکمیلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش، ۸۷ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی با ۵۰۰ هزار تومان افزایش، ۷۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمتگذاری شدند.
نیمسکه و ربع سکه نیز به ترتیب، ۴۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و ۲۶ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان در تابلو اعلان قیمتها نمایان شدند.
قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده میکنید.
نرخ دلار در بازار ارز
نرخ دلار به نقل از سایت شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز، ۹۵.۷۲۰ تومان معامله شد.
