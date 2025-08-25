En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جهانبخش و طارمی در پرسپولیس؟

حضور علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی در پرسپولیس در شرایطی مطرح شده که هر دو بازیکن بارها اعلام کرده‌اند که فعلاً قصد بازگشت به فوتبال ایران را ندارند.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۷۲
| |
968 بازدید

جهانبخش و طارمی در پرسپولیس؟

اگر رضا دروش موفق شود که دو بازیکن ملی‌پوش را به پرسپولیس بیاورد، شرایطش تغییر زیادی خواهد کرد، اما سؤال این است که این اتفاق شدنی خواهد بود؟

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس در حالی فصل نقل و انتقالاتی را به رقبایی چون استقلال، سپاهان و تراکتور واگذار کرده که شروع خوبی داشت، اما در ادامه وضعیت برای سرخپوشان سخت شد. حتی وحید هاشمیان به عنوان سرمربی پرسپولیس اعلام کرد چند مهره که خواسته بود، به هر دلیلی باشگاه موفق به جذب‌شان نشد، اما این موضوع را در لفافه اعلام کرد و یادآور شد مدیران باشگاه تلاش خود را در این زمینه انجام دادند.

حالا در شرایطی که به نظر می‌رسد وضعیت رضا درویش در ساختار باشگاه پرسپولیس سفت و محکم نیست و بابت نقل‌وانتقالات اخیر، ضرر و زیان‌هایی که از فسخ قرارداد چند بازیکن به پرسپولیس وارد شده و همچنین رعایت نکردن سقف که منجر به عدم صدور کارت بازی تعدادی از بازیکنان در هفته نخست شد، شاید برکنار شود، خبری آمده که مدیرعامل پرسپولیس در تلاش برای جذب علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی است.

البته حضور دو بازیکن ملی‌پوش در پرسپولیس در شرایطی مطرح شده که هر دوی آنها بارها اعلام کرده‌اند که فعلاً قصد بازگشت به فوتبال ایران را ندارند. جهانبخش که فصل گذشته از پرسپولیس و این فصل از استقلال پیشنهاد داشت، ترجیح می‌دهد همچنان به فوتبال خود در اروپا ادامه دهد، اما هنوز پیشنهادی به او نرسیده و حداقل تیم فصل بعدش را انتخاب نکرده است. برای انتخاب تیم فصل آینده هم در پنجره نقل‌وانتقالات بین‌المللی ۶ روز فرصت دارد و در غیر این صورت، شرایط برایش سخت‌تر خواهد شد. مهدی طارمی هم که تحت قرارداد باشگاه اینتر است و این باشگاه ایتالیایی حاضر نیست بدون دریافت مبلغ رضایتنامه مدنظرش او را آزاد کند، در حالی که مهاجم ایرانی را در لیست مازاد هم قرار داده است. باشگاه‌هایی هم که حاضر به پرداخت رضایتنامه طارمی بوده‌اند، مدنظر این بازیکن نیستند و گویا او فقط در صورتی از اینتر جدا می‌شود که باشگاه‌های سطح اول فوتبال اروپا به او پیشنها دهند.

همین دو موضوع باعث می‌شود که حضور طارمی و جهانبخش در پرسپولیس کمی دور از ذهن باشد، اما اگر رضا دروش موفق شود که دو بازیکن ملی‌پوش را به پرسپولیس بیاورد، شرایطش تغییر زیادی خواهد کرد، اما سؤال این است که این اتفاق شدنی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش را می‌توان تا چند روز آینده دریافت کرد، اما به شرطی که رضا درویش همچنان در پست مدیریتی باشگاه پرسپولیس ماندنی باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رضا درویش مهدی طارمی علیرضا جهانبخش پرسپولیس
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طارمی در سیاه‌چاله تردید و شایعات؛ خطر محو یک ستاره در سال جام‌جهانی
جرم‌انگاری افشای بیماری اوریه از سوی باشگاه پرسپولیس؛ بررسی یک ادعای جنجالی
خوب، بد، زشت پرسپولیس در شب پایانی؛ حاشیه از غریبه، پاسخ منفی از آشنا
شکست سرخ‌ها در دربی مدیریتی؛ استقلال چگونه از پرسپولیس سبقت گرفت؟
درویش در دبی چه کسی را ملاقات کرد؛ شهریار مغانلو یا هوادار متمول؟
مهاجم آلومینیوم جایگزین طارمی؛ خریدها معطل بودجه میلیاردی/ شاگرد مورینیو در پرسپولیس؟
اقدامات بحث برانگیز طارمی و جهانبخش؛ سنگ تمام غیرفوتبالی کاپیتان‌ها برای قلعه‌نویی و رفقا
جهانبخش بی‌تیم، طارمی در لیست فروش؛ افول مدعیان نسل طلایی/ بحران پیش از جام جهانی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۷ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۲۵۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۸۸ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۲ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005Ybg
tabnak.ir/005Ybg