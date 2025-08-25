جهانبخش و طارمی در پرسپولیس؟

اگر رضا دروش موفق شود که دو بازیکن ملیپوش را به پرسپولیس بیاورد، شرایطش تغییر زیادی خواهد کرد، اما سؤال این است که این اتفاق شدنی خواهد بود؟
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس در حالی فصل نقل و انتقالاتی را به رقبایی چون استقلال، سپاهان و تراکتور واگذار کرده که شروع خوبی داشت، اما در ادامه وضعیت برای سرخپوشان سخت شد. حتی وحید هاشمیان به عنوان سرمربی پرسپولیس اعلام کرد چند مهره که خواسته بود، به هر دلیلی باشگاه موفق به جذبشان نشد، اما این موضوع را در لفافه اعلام کرد و یادآور شد مدیران باشگاه تلاش خود را در این زمینه انجام دادند.
حالا در شرایطی که به نظر میرسد وضعیت رضا درویش در ساختار باشگاه پرسپولیس سفت و محکم نیست و بابت نقلوانتقالات اخیر، ضرر و زیانهایی که از فسخ قرارداد چند بازیکن به پرسپولیس وارد شده و همچنین رعایت نکردن سقف که منجر به عدم صدور کارت بازی تعدادی از بازیکنان در هفته نخست شد، شاید برکنار شود، خبری آمده که مدیرعامل پرسپولیس در تلاش برای جذب علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی است.
البته حضور دو بازیکن ملیپوش در پرسپولیس در شرایطی مطرح شده که هر دوی آنها بارها اعلام کردهاند که فعلاً قصد بازگشت به فوتبال ایران را ندارند. جهانبخش که فصل گذشته از پرسپولیس و این فصل از استقلال پیشنهاد داشت، ترجیح میدهد همچنان به فوتبال خود در اروپا ادامه دهد، اما هنوز پیشنهادی به او نرسیده و حداقل تیم فصل بعدش را انتخاب نکرده است. برای انتخاب تیم فصل آینده هم در پنجره نقلوانتقالات بینالمللی ۶ روز فرصت دارد و در غیر این صورت، شرایط برایش سختتر خواهد شد. مهدی طارمی هم که تحت قرارداد باشگاه اینتر است و این باشگاه ایتالیایی حاضر نیست بدون دریافت مبلغ رضایتنامه مدنظرش او را آزاد کند، در حالی که مهاجم ایرانی را در لیست مازاد هم قرار داده است. باشگاههایی هم که حاضر به پرداخت رضایتنامه طارمی بودهاند، مدنظر این بازیکن نیستند و گویا او فقط در صورتی از اینتر جدا میشود که باشگاههای سطح اول فوتبال اروپا به او پیشنها دهند.
همین دو موضوع باعث میشود که حضور طارمی و جهانبخش در پرسپولیس کمی دور از ذهن باشد، اما اگر رضا دروش موفق شود که دو بازیکن ملیپوش را به پرسپولیس بیاورد، شرایطش تغییر زیادی خواهد کرد، اما سؤال این است که این اتفاق شدنی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش را میتوان تا چند روز آینده دریافت کرد، اما به شرطی که رضا درویش همچنان در پست مدیریتی باشگاه پرسپولیس ماندنی باشد.
