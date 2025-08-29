بسیاری از کودکان حتی نماز خواندن را به درستی نمی‌دانند و شناخت کافی نسبت به اهل‌بیت علیهم‌السلام ندارند. با این حال، اصل برنامه من مبتنی بر الگوبرداری از سبک دختران حاج قاسم بود. اسم رویداد نیز با الهام از قهرمانان آسمانی انتخاب شد و محتوای آن شامل آموزش فلسفه خلقت به سبک کودکان و درس‌هایی از سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام بود.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، رویداد دختران حاج قاسم برنامه‌ای آموزشی و تربیتی است که با هدف تقویت روحیه مقاومت، آموزش آموزه‌های دینی و اخلاقی، و ایجاد علاقه و ارتباط عاطفی با زندگی دینی برگزار می‌شود و به نوجوان فرصت می‌دهد در فضایی شاد و خلاق، با مفاهیم دینی و اخلاقی آشنا شوند.

برای اولین‌بار، این رویداد به صورت بین‌المللی و خارج از ایران در شهر جوهور بهرو مالزی برگزار شد. در این کارگاه دو روزه و یک‌شبه، ۲۵ کودک و نوجوان همراه با ۷ مربی و کمک‌دهنده شرکت کردند و در برنامه‌هایی چون کلاس فلسفه کودک، آشنایی با سیره نورانی اهل‌بیت علیهم‌السلام، بازی‌ها و فعالیت‌های هیجان‌انگیز، آموزش عملی نماز و کارگاه‌های مقاومت و روحیه‌بخشی حضور یافتند. بخش مهمی از این رویداد نیز شامل اجرای عملیاتی مبتنی بر توانایی کودکان بود که در قالب کلیپ نهایی به نمایش درآمد.

نورالزهرا شمسویی مسئول رویداد بین‌المللی دختران حاج قاسم در مالزی است که برای اطلاع از جزییات برگزاری این‌رویداد با او گفتگو کردیم.

مشروح این‌گفتگو در ادامه می‌آید؛

* تجربه برگزاری رویداد بین‌المللی دختران حاج قاسم در مالزی برای کودکان و نوجوانان چگونه بود؟

من مالزیایی هستم و پیش از این در ایران تحصیل کرده‌ام و در دوران طلبگی با یکی از اعضای دختران حاج قاسم آشنا شدم. ایشان من را به این رویداد دعوت کردند و من هم برخی ایده‌ها و الگوها را از دختران حاج قاسم می‌گیرم. با توجه به نیاز واقعی کودکان و نوجوانان این منطقه، تصمیم گرفتم برنامه را برگزار کنم.

قبل از این، تجربه برگزاری برنامه‌های مشابهی برای کودکان و نوجوانان در مالزی داشته‌ام. پدرم در این کشور مبلغ بوده و ما هم دارالقرآن و حسینیه‌ای داریم، بنابراین زمینه برگزاری چنین رویدادهایی فراهم بود.

از لحاظ قانونی، فعالیت‌های شیعی در مالزی هنوز با محدودیت‌هایی مواجه است و گاهی حتی خلاف قانون محسوب می‌شود، اما با وجود این، ما این کار تبلیغی را ادامه می‌دهیم. خوشبختانه با توجه به فضای حمایت از فعالیت‌های مرتبط با مقاومت علیه اسرائیل، شرایط بهتر از گذشته شده است و این رویداد فرصتی بسیار ارزشمند بود.

با توجه به کمبود طلبه در مالزی، برگزاری برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های دینی برای کودکان و نوجوانان، به ویژه بانوان، یکی از مسئولیت‌های اصلی ما است و سعی می‌کنیم تجربه ایران را به اینجا منتقل کنیم تا بچه‌ها بتوانند با زبانی شیرین و مناسب با دین و معنویت آشنا شوند.

* چرا بعد از فارغ‌التحصیلی تصمیم گرفتید این رویداد را در مالزی برگزار کنید و به کودکان و نوجوانان منطقه جوهور بهرو بپردازید؟

من در منطقه جنوب مالزی، شهر جوهور بهرو، زندگی می‌کنم و واقعیت این است که هنوز برای کودکان و نوجوانان برنامه‌ای منسجم وجود ندارد. برنامه‌های موجود عمدتاً سنتی و مذهبی هستند و بیشتر شامل سخنرانی و کمی فعالیت فرهنگی می‌شوند، اما هیچ برنامه ویژه و منظم برای این گروه سنی نداریم.

با توجه به نیاز فوری و اضطراری منطقه، نمی‌توانیم سبک‌های آموزشی مشابه دختران حاج قاسم را کاملاً تفکیک‌شده برای دختران و پسران اجرا کنیم، زیرا تعداد کودکان شرکت‌کننده هنوز کم است. به همین دلیل، من این برنامه را با تمرکز بر کودکان برگزار کردم.

برای شروع، خدا را شکر حدود ۲۵ کودک و نوجوان در این رویداد حضور داشتند و امیدوارم در آینده با همکاری موسسات دیگر، بتوانم کلاس‌های مستمر و رویدادهای گسترده‌تری برگزار کنم.

* چگونه سبک و محتوای برنامه دختران حاج قاسم را با شرایط کودکان و نوجوانان جوهور بهرو تطبیق دادید؟

کودکان این منطقه هنوز از پایه با آموزه‌های دینی آشنا نیستند و محیط ما با محیط ایران متفاوت است، جایی که فضای معنوی و مذهبی غنی وجود دارد. بسیاری از کودکان حتی نماز خواندن را به درستی نمی‌دانند و شناخت کافی نسبت به اهل‌بیت علیهم‌السلام ندارند. با این حال، اصل برنامه من مبتنی بر الگوبرداری از سبک دختران حاج قاسم بود. اسم رویداد نیز با الهام از قهرمانان آسمانی انتخاب شد و محتوای آن شامل آموزش فلسفه خلقت به سبک کودکان و درس‌هایی از سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام بود. در ادامه، بخش عملیاتی برنامه که از فعالیت‌های حاج قاسم الهام گرفته شده بود نیز به شیوه‌ای متناسب با شرایط اینجا اجرا شد. این ترکیب به ما امکان داد تا هم آموزش دینی پایه را ارائه دهیم و هم روحیه مقاومت و انگیزه عملی را در کودکان تقویت کنیم.

* ساختار و محتوای این‌کارگاه ویژه کودکان و نوجوانان چگونه طراحی شد و چه ویژگی‌هایی داشت؟

این‌کارگاه به‌صورت دو روز و یک شب برگزار شد تا کودکان و نوجوانان بتوانند در یک محیط مشترک گرد هم بیایند، یکدیگر را بشناسند و تجربه گروهی داشته باشند. ساختار برنامه ترکیبی از آموزش دینی، فعالیت‌های هیجان‌انگیز و بازی‌های خلاقانه بود. هدف این بود که بچه‌ها علاوه بر یادگیری نماز و آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام، لحظات خوش و خاطره‌انگیزی را نیز تجربه کنند.

ما تلاش کردیم برنامه طوری طراحی شود که کودکان احساس اعتماد به نفس و توانمندی کنند و متوجه شوند می‌توان هم برنامه مذهبی داشت و هم لحظاتی شاد و سرگرم‌کننده داشت. هرچند تعداد شیعیان در منطقه کم است، اما ویژگی خاص این کودکان این است که وقتی مسئولیت و فرصت مشارکت به آن‌ها داده می‌شود، تأثیرگذاری‌شان چند برابر است. این ساختار به ما امکان داد تا علاوه بر آموزش پایه‌های دینی، روحیه مشارکت و انگیزه عملی برای حمایت از دین و جامعه را در کودکان پرورش دهیم.

* این روش ترکیب آموزش و سرگرمی تا چه اندازه باعث ماندگاری مفاهیم دینی در ذهن کودکان می‌شود؟ چه اقداماتی برای استمرار ارتباط با آن‌ها پس از رویداد انجام می‌دهید؟

بر اساس تجربه و مشاهداتی که داشته‌ام، قطعاً این روش تأثیرگذار و ماندگار است. وقتی کودکان و نوجوانان با هم از گروه‌های مختلف شیعه، با عقاید گوناگون، کنار هم گرد می‌آیند و فعالیت مشترک انجام می‌دهند، تجربه‌ای متفاوت و جذاب برایشان ایجاد می‌شود. خودم در فضای دختران حاج قاسم بزرگ شده‌ام و نیاز به چنین برنامه‌هایی را درک می‌کنم، زیرا زمانی که من کودک بودم، چنین فرصت‌هایی بسیار محدود بود.

برای کودکان امروز، تلاش کرده‌ایم برنامه‌ای برگزار کنیم که هم آموزنده باشد و هم لحظات شادی و خاطره‌انگیز ایجاد کند. ارتباط ما با کودکان و خانواده‌هایشان پس از رویداد نیز ادامه پیدا می‌کند. گروه‌هایی تشکیل شده که در آن‌ها گفتگو می‌کنیم، بچه‌ها را به برنامه‌های دیگر دعوت می‌کنیم و آموزش و همراهی مستمر ادامه دارد.

کنار این، برنامه‌هایی نیز برای بزرگ‌ترها، مانند خانم‌هایی که نمی‌توانند به اربعین بروند، اجرا می‌کنیم. کودکان در این برنامه‌ها با پرچم فلسطین، پیاده‌روی و فعالیت‌های فرهنگی انجام می‌دهند و بعد از برنامه، در کنار هم غذای نذری یا خانگی میل می‌کنند. علاوه بر آن، برنامه مجازی آنلاین نیز برگزار می‌شود تا مخاطبان از کشورهای دیگر مانند اندونزی و سنگاپور نیز بتوانند بهره‌مند شوند.

ایده‌های مشابهی هم برای نوجوانان و جوانان ۱۷ تا ۳۵ سال ارائه شده؛ مانند عملیات میدانی در رویداد «شباب مقاومت» در کوالالامپور که من به عنوان ایده‌پرداز آن نقش داشتم. ان‌شاءالله در آینده، برنامه‌ها را گسترده‌تر و جدی‌تر برگزار خواهیم کرد.

* پس از پایان رویداد، بازخورد کودکان و خانواده‌ها چگونه بود؟

پس از پایان رویداد، علاوه بر جمع‌آوری فرم‌های نظرسنجی، گروهی نیز ایجاد کردیم تا ارتباط با کودکان و خانواده‌ها ادامه داشته باشد. بازخوردی که دریافت کردیم بسیار مثبت بود و خانواده‌ها خواستار ادامه این برنامه شدند. برخی والدین حتی درخواست کردند که کلاس‌ها به صورت منظم برگزار شود، زیرا در منطقه ما مدرسه یا مکتب شیعی منسجم برای آموزش اهل‌بیت علیهم‌السلام وجود ندارد. این بازخورد نشان می‌دهد که چنین برنامه‌هایی نه‌تنها مفید هستند، بلکه نیاز واقعی کودکان و خانواده‌ها را برآورده می‌کنند و استمرار آن اهمیت زیادی دارد.

* برنامه‌ها یا ایده‌هایی برای توسعه رویداد دختران حاج قاسم در کشورهای دیگر در آینده دارید؟

بعد از برگزاری این رویداد در مالزی، تمرکز اصلی ما بر استمرار فعالیت‌ها در همین کشور است. به عنوان مبلغ در مالزی، ما با خانم‌ها و دوستان محلی همکاری مستمر داریم و کلاس‌ها و برنامه‌های مستمری را برگزار می‌کنیم تا حتی در صورت نبود من، فعالیت‌ها ادامه پیدا کند و یک سیستم پایدار شکل بگیرد.

هدف ما این است رویداد دختران حاج قاسم در سطح کل مالزی توسعه یابد و از تجربیات فعالان ایرانی نیز بهره‌مند شویم. قصد داریم برنامه‌هایی برگزار کنیم که کودکان و نوجوانان مالزی بتوانند از دیدگاه‌ها و تجربه‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند و این فعالیت‌ها محدود به یک کشور نباشد، بلکه یک جریان بین‌المللی شکل گیرد. البته باید محدودیت‌های مالی و قانونی را نیز در نظر بگیریم، اما با وجود این، تمام تلاش خود را می‌کنیم تا اهداف محقق شود و برنامه‌های فرهنگی و دینی در سطح شرق آسیا توسعه یابد. امیدواریم با الگوبرداری و موفقیت این برنامه در مالزی، کشورهای دیگر مانند اندونزی و سنگاپور نیز این تجربه را به کار گیرند و رویداد مشابهی برگزار شود. ارتباط و همکاری با سازمان‌های فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی نیز می‌تواند در آینده دامنه اثرگذاری این فعالیت‌ها را گسترده‌تر کند.