زمان دقیق رفع فیلترینگ مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ سید مهدی طباطبایی از زمان برداشته شدن فیلترینگ خبر داده است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به وعده انتخاباتی مسعود پزشکیان در خصوص برداشته شدن محدودیتهای اینترنتی در دولت چهاردهم گفت: «فیلترینگ اکثر پلتفرمها تا پایان ۱۴۰۴ رفع میشود، تنها مسائل فنی فیلترینگ باقی مانده است و منتظر توافقاتی هستیم که چند دستگاه در این باره دخیل هستند.»
دیروز یکشنبه دوم شهریور ماه، نقل قول دیگری هم درباره موضوع فیلترینگ از سوی اعضای دولت مطرح شده که از تلاش کابینه برای برداشتن محدودیتهای اینترنتی حکایت دارد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیأت دولت اعلام کرده است که «کار کارشناسی تأیید کرده که فیلترینگ هزینهها را بالا میبرد.» به همین خاطر است که دولت موضوع برداشته شدن فیلترینگ را پیگیری میکند.
سخنگوی دولت همچنین اعلام کرده است که دولت پیگیر تحقق این وعده است اما «هنوز در برخی سکوها رفع نشده است.»
چند روز قبل نیز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تأکید ویژه رئیسجمهور بر موضوع رفع فیلترینگ اشاره کرده و گفته بود: «شخص رئیسجمهور مرتب این مسئله را پیگیری میکند و ما نیز بهطور منظم گزارشهای مربوطه را ارائه میدهیم.»
