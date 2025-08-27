به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «جستوجوگر بیپروا» نوشته امیر سقراطی با رویکرد مرور زندگی و آثار سعید شهلاپور هنرمند نقاش و مجسمهساز بهتازگی توسط انتشارات خط و طرح منتشر و راهی بازار نشر شده است.
سعید شهلاپور متولد ۱۳۲۳، فعالیت هنریاش را با نقاشی شروع کرد و برای اولینبار سال ۱۳۴۳ اثری از او به چهارمین بیینال تهران راه یافت. در سالهای ۴۷ تا ۵۲ دوره لیسانس مجسمهسازی را در دانشکده هنرهای زیبای تهران گذراند. در دوران دانشجویی به تالار قندریز پیوست و در چندین نمایشگاه گروهی آنان شرکت و اولین نمایشگاه انفرادی خود را سال ۴۷ در همانجا برگزار کرد. بعدها نقاشیها و مجمسههایش را بارها به نمایش گذاشت، به تدریس پرداخت و مجسمههایش در فضاهای شهری نصب شدند.
امیر سقراطی، نویسنده این کتاب نیز، متولد ۱۳۵۸ از اوایل دهه هفتاد فعالیت هنری خود را در زمینه گرافیک، کاریکاتور و نقاشی شروع کرد. آثارش را بارها به نمایش گذاشته و موفق به کسب جوایزی شده است. از سال ۱۳۷۶ به نوشتن نقد هنری مشغول است و این کتاب، بیستوچهارمین کتاب از اوست که به چاپ میرسد.
«جستوجوگر بیپروا»، محصول گفتوگوی بلند امیر سقراطی، نویسنده و پژوهشگر با سعید شهلاپور است. اولین مصاحبه کتاب سال ۱۳۸۹ انجام شد و در فاصله ده ساله تا نهاییشدن کتاب، دیدارها و گفتوگوها ادامه یافت تا نکات مهمی از هنر و زمانه دهههای چهل و پنجاه خورشیدی ثبت و ضبط شود. علاوه بر گفتوگو، گزیده نقدها و نوشتههای شهلاپور و مقالاتی که درباره او نوشته شده در این کتاب منتشر شدهاند. همراه اسنادتصویری م، بخشی از کتاب هم به سالشمار زندگی شهلاپور و کتابشناسی و مقالات درباره این هنرمند اختصاص دارد.
نویسنده کتاب، شخصیت مورد نظر اثرش را اینگونه معرفی میکند: سعید شهلاپور نام شناختهشده هنرهای تجسمی ایران است؛ هنرمندی که هم در زمینه نقاشی و هم در عرصه مجسمهسازی آثار ماندگاری خلق کرده، اما نام او به خاطر حافظه روشن و بیغرضش نسبت به تاریخ شفاهی هنر ایران همواره مورد توجه بوده است. به گواه همدورهایها و دوستانش، سعید شهلاپور جستوجوگری است بی پروا که بیقرار و بیآرام به گفتوگویی درونی با خود نشسته است. این گفتوگوی درونی در نهایت به جستوجو در هنر منتهی شده است.
«جستوجوگر بیپروا» با ۲۷۸ صفحه منتشر شده و مراسم رونمایی از آن روز با حضور سعید شهلاپور، ابراهیم حقیقی، حمید شانس، نصرتالله مسلمیان و امیر سقراطی همراه است.
اینبرنامه روز پنجشنبه ۶ شهریور از ساعت ۱۷:۳۰ در بنیاد ایرج زند (واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، بنبست وحدتیمنش) برگزار میشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید