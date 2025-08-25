En
آلمان یک آمریکایی را به جاسوسی برای چین متهم کرد

دادستان های فدرال آلمان امروز (دوشنبه) اعلام کردند که یک شهروند آمریکایی را به اتهام انتقال اطلاعات حساس نظامی آمریکا به دستگاه‌های اطلاعاتی چین تحت تعقیب قرار داده اند. 
آلمان یک آمریکایی را به جاسوسی برای چین متهم کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این فرد تحت قوانین حفظ حریم حقوقی در آلمان با نام اختصاری «مارتین دی» معرفی شده است.

دادستان های آلمانی در بیانیه ای گفتند که وی متهم به همکاری با سازمان های دولتی چین در تابستان ۲۰۲۴ همزمان با همکاری با پیمانکار نظامی آمریکا در یک پایگاه آمریکایی در آلمان است.

بر اساس این گزارش، شهروند آمریکایی مورد اشاره از زمان بازداشت در نوامبر (آذر) گذشته در بازداشت قبل از دوران محاکمه بسر می برد.

وی اوایل ماه نوامبر در فرودگاه فرانکفورت آلمان بازداشت شد و به گفته دادستان ها، در کیفرخواستی که اوایل ماه جاری میلادی به دادگاه ایالتی شهر «کوبلنتس» ارسال شد، به ابراز تمایل خود برای جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.

به گفته دادستان ها، این فرد بین سالهای ۲۰۱۷ تا اوایل ۲۰۲۳ به عنوان پیمانکارغیرنظامی با وزارت دفاع آمریکا همکاری داشته و دست‌کم از سال ۲۰۲۰ به بعد در یک تأسیسات نظامی ناشناس ایالات متحده در آلمان مشغول به کار بوده است.

وی متهم است که در تابستان ۲۰۲۴ بارها با مقام های چینی تماس گرفته و پیشنهاد داده است که اطلاعات حساس نظامی ایالات متحده را در اختیار سازمان اطلاعات چین قرار دهد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد بر گزارش رسانه های آلمانی نوشت: به نظر می رسد فرد مظنون قبل از دستگیری نتوانسته هیچ اطلاعاتی را به مقامات چینی منتقل کند

