راهیابی عکاس دهگلانی به بخش پرتره مسابقه عکاسی سونی

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یک‌اثر از عکاسان ایرانی در دور جدید مسابقات بین‌المللی عکاسی شرکت سونی که در نیویورک برگزار می‌شود، در بخش پرتره منتخب شد و به جشنواره راه پیدا کرد.

این‌عکس ۲ سال پیش توسط باسط مفاخری از شهرستان دهگلان کردستان در یک غروب پاییزی گرفته شده است.

آثار ارسالی به این‌رویداد در نمایشگاهی در همین شهر و در شهر آمستردام هلند در سال ۲۰۲۶ به نمایش گذاشته خواهد شد.