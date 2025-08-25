به گزارش تابناک؛ حسام‌الدین آشنا مشاور روحانی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: نه پایداری و نه آن دیگری هیچ‌کدام در جبهه نیستند، هر دو در پشت جبهه فعالند.