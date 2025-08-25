رایزنی عراقچی و همتای عربستانی در جده

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در ادامه رایزنیهایش در جده و در حاشیه نشست فوقالعاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی که به منظور بررسی وضعیت فلسطین و بحران انسانی در غزه در جده در حال برگزاری است، ظهر امروز (دوشنبه) سوم شهریورماه با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار و گفتوگو کرد. وزیران امور خارجه ایران و عربستان در این دیدار، ضمن مرور آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی، بهویژه وضعیت نگرانکننده در غزه و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، بر ضرورت هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی برای توقف فوری تجاوزات، ورود کمکهای بشردوستانه و مقابله با پروژههای خطرناک اشغالگرایانه این رژیم تأکید کردند. در این دیدار همچنین آخرین تحولات روابط دوجانبه ایران و عربستان سعودی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. دو طرف با ابراز خرسندی از مسیر مثبت تعاملات اخیر، بر لزوم تداوم رایزنیها و تقویت همکاریها در زمینههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منطقهای تأکید کردند. عراقچی و فرحان همچنین نقش مهم همکاریهای ایران و عربستان را در تقویت ثبات منطقهای و شکلدهی به یک نظم مبتنی بر گفتوگو، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی کشورها مورد تأکید قرار دادند.
نشست امروز بنا به درخواست عراقچی و چند کشور دیگر در جده آغاز به کار کرد. عراقچی در نشست امروز طی سخنانی خواستار قطع روابط کشورها با رژیم صهیونیستی شد و گفت: روابط خود را با قاتلان خواهران و برادران در غزه، که امروز رویای مضحک «اسرائیل بزرگ» را در سر خود میپرورانند فورا قطع کنیم. غزه نمیتواند منتظر بماند، زمان اقدام اکنون است. عراقچی یک ماه پیش (سوم مردادماه) نیز با همتای عربستانی تلفنی گفتوگو و بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتها از جمله سازمان همکاری اسلامی و سایر سازوکارهای بینالمللی برای شکستن حصر غزه و رساندن مایحتاج اولیه به مردم این باریکه و توقف نسلکشی در فلسطین اشغالی تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران چندی پیش در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و همچنین وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان، خواستار برگزاری نشست فوقالعاده سازمان همکاری اسلامی به منظور بررسی فاجعه انسانی در غزه و هماهنگی برای ارائه کمکهای فوری و بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال دائم غزه شده بود.
رئیس دستگاه دیپلماسی که در رأس هیأتی دیپلماتیک دیروز وارد جده شد دیشب با بدر عبدالعاطی همتای مصری خود دیدار و گفتوگو کرد. وی همچنین امروز با محمد اسحاقدار، عبداللطیف بن راشد الزیانی و فؤاد حسین وزرای خارجه پاکستان، بحرین و عراق هم در حاشیه نشست مذکور ملاقات کرد.
