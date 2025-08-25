En
برد پرگل دختران هندبال ایران در آسیا

دختران هندبال ایران در چهارمین دیدارشان در مسابقات قهرمانی آسیا جوانان برابر قرقیزستان به برتری پرگل رسیدند.
برد پرگل دختران هندبال ایران در آسیا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم ملی هندبال دختران ایران امروز در چهارمین دیدارش در مرحله مقدماتی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان برابر قرقیزستان به میدان رفت. آنها در این دیدار با نتیجه پرگل ۷۷ بر ۱۲ به برتری رسیدند.

آسمان بدوی در پایان این دیدار به عنوان برترین بازیکن انتخاب شد.

ملی‌پوشان هندبال ایران در گروه B این مسابقات با قزاقستان، ژاپن، کره جنوبی و قرقیزستان همگروه بودند که با دو برد و دو شکست در رده سوم گروهشان قرار گرفتند.

با این حساب تیم ملی ایران باید برای کسب عنوان پنجم تا هشتم چهارشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف تیم چهارم گروه A که هند یا چین تایپه است برود.

نتایج تیم ملی هندبال دختران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا جوانان:

ایران ۱۸ - ژاپن ۳۰

ایران ۳۷ - قزاقستان ۲۵

ایران ۱۹ - کره جنوبی ۳۹

ایران ۷۷ - قرقیزستان ۱۲

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور به میزبانی تاشکند در ازبکستان برگزار می‌شود. در این مسابقات ۱۰ تیم در دو گروه رقابت کردند که دو تیم اول هر گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی خواهند شد. تیم‌های سوم و چهارم هر گروه ضرب‌دری برای کسب عنوان پنجم تا هشتم و دو تیم آخر نیز برای کسب رتبه نهم و دهم رقابت خواهند کرد.

