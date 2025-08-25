آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی (از ۳ شهریور)

متقاضیان شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی رشته‌های با آزمون از امروز (دوشنبه سوم شهریور) برای مشاهده و پرینت کارت به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh. org مراجعه کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: کارت ورود به جلسه رشته‌های با آزمون کاردانی به کارشناسی بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، متقاضیان شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی رشته‌های با آزمون از امروز (دوشنبه سوم شهریور) برای مشاهده و پرینت کارت به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh. org مراجعه کنند.

آزمون کاردانی به کارشناسی رشته‌های با آزمون صبح جمعه ۷ شهریور در ۷۹ شهرستان برگزار می‌شود.