En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی (از ۳ شهریور)

متقاضیان شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی رشته‌های با آزمون از امروز (دوشنبه سوم شهریور) برای مشاهده و پرینت کارت به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh. org مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۰۷
| |
189 بازدید
آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی (از ۳ شهریور)

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: کارت ورود به جلسه رشته‌های با آزمون کاردانی به کارشناسی بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، متقاضیان شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی رشته‌های با آزمون از امروز (دوشنبه سوم شهریور) برای مشاهده و پرینت کارت به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh. org مراجعه کنند.

آزمون کاردانی به کارشناسی رشته‌های با آزمون صبح جمعه ۷ شهریور در ۷۹ شهرستان برگزار می‌شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
آزمون کارت آزمون کاردانی به کارشناسی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نحوه تحلیل‌ آزمون‌های نهایی و ارزشیابی دانش‌آموزان
جزئیات انتشار کارنامه اولیه نوبت اول و دوم کنکور ۱۴۰۴
اعلام نتایج آزمون سمپاد و نمونه دولتی پایه دهم
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۷ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۲۲۸ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۷۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۷۳ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۱ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Yad
tabnak.ir/005Yad