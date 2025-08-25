در رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ چه گذشت؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مرحله عملیاتی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با رمز «یا محمد رسول الله(ص)» با حضور یگان‌های شناور سطحی و زیر سطحی، یگان‌های پروازی، سایت‌های موشکی ساحل به دریا، سایت‌های موشکی دریا پایه و یگان‌های جنگالی در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد.

پیش از برگزاری این رزمایش نشست توجیهی با حضور، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، کارکنان شناورهای شرکت کننده و ناظرینی از قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد آجا به میزبانی منطقه سوم دریایی نبوت در کنارک برگزار شد و هماهنگی‌های لازم در راستای اجرای سناریوها، سازمان رزم، مراحل اجرا، پشتیبانی، مخابرات و ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.

در این رزمایش با توجه به تجربیات به دست آمده در گذشته و دستور العمل ابلاغی پرتاب‌های موشکی، تمرینات جنگالی و تمرینات پهبادی اجرا و از طیف گسترده موشک‌های کروز نقطه زن با بردهای کوتاه، بلند و میان برد برای اصابت و انهدام اهداف شناور سطحی استفاده شد.

ارتقای توان رزم، امیدآفرینی در دل ملت ایران، ارتقاء توانایی طرح‌ریزی، هدایت و کنترل صحنه عملیات و ایجاد بازدارندگی با تکیه بر توان متخصصان داخلی از اهدف اجرای این رزمایش برشمرده شده است.

پهپاد «باور ۵» هدف خود را منهدم کرد

در اجرای مراحل اصلی و عملیاتی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، عملیات انهدام هدف از پیش تعیین شده توسط پهپاد انهدامی «باور ۵» در منطقه عمومی رزمایش در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان با موفقیت اجرا شد.

در این مرحله از رزمایش، پهپاد انهدامی و دوربرد «باور ۵» با طی مسافت ۴۰۰ کیلومتری، توانست با موفقیت هدف تعیین شده خود را مورد اصابت قرار داده و منهدم کند.

پهپاد انهدامی «باور ۵» یک پهپاد هوشمند و انهدامی است که با پرواز از روی عرشه یگان‌های شناور و پرتابه‌ها، قابلیت انهدام اهداف در ساحل و اهداف شناور در دریا را دارد.

انهدام اهداف توسط موشک‌های «نصیر»، «قدیر» و «قادر»

همچنین انواع موشک‌های کروز دریایی با بردهای مختلف، با شلیک از ساحل و عرشه شناورهای سطحی نیروی دریایی ارتش، با موفقیت اهداف خود را در شمال اقیانوس هند و دریای عمان مورد اصابت قرار دادند.

در این مرحله از رزمایش، ناو موشک‎انداز «گناوه» و ناوشکن «سبلان» با شلیک موشک‌های کروز دریایی «نصیر» و «قدیر» و شلیک موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» از سامانه ساحلی ولایت ۲ به صورت همزمان، هدف سطحی تعیین شده در دریا را با موفقیت مورد اصابت و انهدام قرار دادند.

موشک کروز دریایی «قادر»، یک موشک کروز ضد کشتی رادار گریز میان برد با قدرت تخریب بالا و دقت هدف‌گیری چشمگیر به شمار می‌رود که برای مقابله با شناورها و اهداف ساحلی طراحی شده است.

موشک کروز دریایی «قدیر» نیز یک موشک کروز ضد کشتی رادار گریز برد بلند با قدرت تخریب بالا و دقت هدف‌گیری چشمگیر است که برای مقابله با شناورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موشک کروز دریایی «نصیر» هم یک موشک کروز ضد کشتی رادار گریز برد کوتاه با قدرت تخریب بالا و دقت هدف‌گیری چشمگیر است برای مقابله با شناورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نهایت رزمایش موشکی اقتدار پایدار۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با دستیابی اهداف از پیش تعیین شده پایان یافت و این رزمایش با شلیک طیف‌های مختلف موشک‌های برد کوتاه تا برد بلند، موشک‌های کروز دریایی «نصیر و قدیر» و موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی باور ۵ در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار شد و در جریان آن، انواع یگان‌های شناورسطحی و زیر سطحی، یگان‌های پروازی، سایت‌های موشکی ساحل به دریا، سایت‌های موشکی دریا پایه و یگان‌های جنگالی سناریو‌های تعیین شده را با موفقیت اجرایی کردند.

از جمله نکات مهم این رزمایش انهدام همزمان هدف سطحی تعیین شده در دریا توسط موشک‌های کروز دریایی «نصیر و قدیر»، موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی باور ۵ بود.