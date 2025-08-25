دستگیری عوامل نزاع و درگیری در اسلامشهر

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ وی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: «در پی وقوع درگیری میان دو طرف به دنبال برخورد جزئی دو دستگاه خودرو در روستای ملک‌آباد و انتشار فیلم این نزاع در فضای مجازی، موضوع بلافاصله در دستور کار کلانتری ۱۷ شهرک کامیونداران قرار گرفت.»

فرمانده انتظامی اسلامشهر افزود: «با هماهنگی و اخذ دستور قضایی، مأموران کلانتری به محل اعزام شده و ۵ نفر از عوامل اصلی این درگیری که در فیلم منتشر شده نیز شناسایی شده بودند، دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.»

سرهنگ علیزاده با بیان اینکه برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و آن‌ها تحویل پاوای شهرستان شدند، تأکید کرد: «برخورد قانونی و قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.»