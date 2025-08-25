مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی «تابناک»، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حمایت از دولت و تقدیر ایشان از رئیسجمهور، اظهار داشت: جمهوری اسلامی یعنی پذیرش جمهوریت؛ یعنی آزادی بیان در چارچوب. هر کسی میتواند اظهار نظر کند، اما دو مرز مشخص وجود دارد؛ اول اینکه باور و عقیده مردم آسیب نبیند و توهینی در کار نباشد، و دوم، ورود نکردن به مباحث امنیتی. این قاعدهای است که در همه دنیا پذیرفته شده است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: امروز ما در یک وضعیت ویژه امنیتی قرار داریم. مسئلهای که بارها توسط رهبر انقلاب و دولت هشدار داده شده بود، اکنون برای همگان قابل لمس است. دشمنی که هیچ خط قرمز انسانی ندارد، حتی کودکان در خواب را هم هدف قرار میدهد و این فضا واقعیتی انکارناپذیر شده است.
برخی افراد که خود را ذوب در ولایت می دانند بحث عدم کفایت دولت را مطرح کردند
پوردهقان با اشاره به بیانیه هفتبندی مقام معظم رهبری تصریح کرد: این بیانیه، هم خطاب به مسئولان و هم توصیهای برای مردم بود. نخستین بند آن بر وحدت و همدلی تأکید داشت. اما متأسفانه برخی افراد که خود را ذوبشده در ولایت و سربازان رهبری میدانند، در عمل خلاف آن را نشان دادند و بحثهایی نظیر عدم کفایت دولت را مطرح کردند.
این نماینده مجلس ادامه داد: رهبر معظم انقلاب به صراحت اعلام کردند که این موضوعات نباید مطرح شود و از عملکرد دولت آقای پزشکیان تقدیر کردند. این سطح از حمایت نشان میدهد که در حال حاضر، موضوع اصلی کشور، امنیت است.
امروز زمان تسویه حساب سیاسی نیست
وی تأکید کرد: ما برغم حمایت از دولت، نقدهایی داریم. اما فرمایشات رهبری ناظر به یک واقعیت است؛ فعلاً امنیت در اولویت قرار دارد. خطاب من به منتقدان دولت و کسانی است که در انتخابات شکست خوردند: امروز زمان تسویه حساب سیاسی نیست. رهبر انقلاب معمولاً اینگونه وارد حمایت مستقیم از دولتها نمیشوند؛ این بار اما مسئله جدیتر است.
برخی ها با مطرح کردن ماجرای بنی صدر عملا به ضد ولایت و امنیت ملی تبدیل شده اند
پوردهقان افزود: هدف دشمن ایجاد دوگانگی، دلسرد کردن مردم و بیثباتسازی کشور است. برخی پس از فرمایشات رهبری، دوباره با مطرح کردن بحثهایی مانند ماجرای بنیصدر، عملاً به ضد ولایت فقیه و ضد امنیت ملی تبدیل شدهاند.
وی در پایان هشدار داد: اکنون جای این بحثها نیست؛ امنیت و آرامش مردم خط قرمز است. این افراد باید مورد تذکر قرار گیرند و روشنگری در خصوص عملکردشان انجام شود، چراکه عملکردشان برخلاف مصالح ملت و در مسیر خواست دشمن است.
