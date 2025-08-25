En
نحوه تحلیل‌ آزمون‌های نهایی و ارزشیابی دانش‌آموزان

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی نحوه تحلیل‌ آزمون‌های نهایی را تشریح کرد و گفت:تحلیل نتایج آزمون‌های پایه و همینطور درس به درس برای مدارس روشن می‌شود و اینگونه مدارس در جریان دروس و مفاهیم ضعیف دانش‌آموز قرار می‌گیرند و متوجه می‌شوند که در سال تحصیلی جدید به چه مباحثی بیشتر تمرکز کنند.
نحوه تحلیل‌ آزمون‌های نهایی و ارزشیابی دانش‌آموزان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محسن زارعی، در خصوص نحوه تحلیل آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان گفت: بلافاصله بعد از اعلام نتایج امتحانات نهایی و تجمیع نمرات در سامانه، کار تحلیل آزمون‌ها آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه تحلیل‌ها در ۴ سطح اصلی انجام می‌شود افزود: تحلیل کشوری که وضعیت کشور را در هر کدام از رشته‌ها مشخص می‌کند؛ تقسیم استانی که مشخص می‌کند هر استان به نسبت سایر استان‌ها وضعیتش چگونه است؛ در سطح مناطق که در این سطح باید به چند نکته توجه شود. استان‌های نیاز به توجه بیشتر و مناطق لازم توجه مشخص می‌شوند تا معلوم شود در استان چه مناطقی مسئله بیشتری دارد و چه مناطقی از میانگین کشوری پایین‌تر هستند و توجه بیشتری باید به آن‌ها شود.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی با بیان اینکه سطح نهایی، سطح مدرسه است ادامه داد: تحلیل نتایج آزمون‌های پایه و همینطور درس به درس برای مدرسه روشن می‌شود و مدرسه در جریان دروس و مفاهیم ضعیف دانش‌آموز قرار می‌گیرد و متوجه می‌شود که در سال تحصیلی جدید به چه مباحثی بیشتر تمرکز کند.

زارعی با بیان اینکه در ابتدای سال تحصیلی به یک ارزشیابی تشخیصی نسبت به ورود به مباحث جدید و مرور مباحث قبل توسط دبیران تاکید شده است اظهار کرد: دبیران حتما ارزشیابی را انجام و سپس به مباحث جدید بپردازند تا سطح معلومات دانش آموزان مشخص شود و اگر نیاز به مرور مطالب قبل است حتما انجام شود سپس به مباحث جدید ورود پیدا کنند.

وی با بیان اینکه سعی شده بخشی از تحلیل‌ها به اول مهر رسانده شود و بخش دیگر که به موضوع مدرسه مربوط است مقداری زمان‌بر است و تا آبان ماه طول بکشد عنوان کرد: تلاش می‌شود تحلیل‌ها به وقت آماده شود و اول سال برنامه ریزی‌ها انجام گیرد.

