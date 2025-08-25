بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین؛ مرداد ۱۳۵۴ محمد مانی، شهردار وقت و رضا نجفی مدیر کل وقت اداره صنایع و معادن اصفهان هنگامی که در ضیافت شرکت ملی نفت حاضر بودند به اتهام سرپیچی در فروش کالاها به نرخ مصوب دستگیر شدند.
روزنامه اطلاعات ۱۰ مرداد ۱۳۵۴ اخبار مصوری از دستگیری ۱۷ تن از مدیران شهر اصفهان به اتهام مخالفت با جریان دولتی نرخ گذاری کالاها منتشر کرد. عکاس روزنامه اطلاعات عکس شهردار و مدیر کل صنایع اصفهان را هنگام شنیدن خبر دستگیری برداشته بود. بخشهای مهم گزارش روزنامه اطلاعات را بخوانید و عکسها را تماشا کنید.
