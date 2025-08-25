En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت

۵۰ سال پیش شهردار و ۱۶ تن از مقامات شهر اصفهان به اتهام سرپیچی از فروش کالاها با قیمت مصوب دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۲۴۵۷۲
| |
788 بازدید
|
۱

 به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین؛ مرداد ۱۳۵۴ محمد مانی، شهردار وقت و رضا نجفی مدیر کل وقت اداره صنایع و معادن اصفهان هنگامی که در ضیافت شرکت ملی نفت حاضر بودند به اتهام سرپیچی در فروش کالاها به نرخ مصوب دستگیر شدند.

روزنامه اطلاعات ۱۰ مرداد ۱۳۵۴ اخبار مصوری از دستگیری ۱۷ تن از مدیران شهر اصفهان به اتهام مخالفت با جریان دولتی نرخ گذاری کالاها منتشر کرد. عکاس روزنامه اطلاعات عکس شهردار و مدیر کل صنایع اصفهان را هنگام شنیدن خبر دستگیری برداشته بود. بخش‌های مهم گزارش روزنامه اطلاعات را بخوانید و عکس‌ها را تماشا کنید.

بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت

بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازداشت شهردار اصفهان شرکت نفت
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قاتل ملیکا در حال مستی اعتراف کرد!
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
بازداشت 50 زائر ایرانی به خاطر شعار علیه اسرائیل در حرم امام حسین!
توضیحات تازه مالک تلگرام درباره بازداشتش در فرانسه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
این چه جور تیتر زدنه؟!!!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۱۶۶ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۷۵ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۰ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Ya4
tabnak.ir/005Ya4