شناورسازی ساعات کاری ادارات از مهر ۱۴۰۴

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران از تشکیل کارگروه‌های تخصصی بازگشایی مدارس برای بررسی طرح شناورسازی ساعات کاری کارمندان دولت و رایگان کردن حمل و نقل عمومی برای دانش‌آموزان و دانشجویان خبر داد.

مهدی گلشنی با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین دغدغه اداره کل حمل و نقل عمومی امور مناطق حوزه معاونت ترافیک، بحث «استقبال از مهر ۱۴۰۴» است، اظهار کرد: این موضوع، دستگاه‌های متعددی را درگیر خود کرده و با توجه به این مسئولیت، کمیته حمل و نقل و ترافیک طرح انتقال از مترو، پنج کارگروه و ستاد اصلی استقبال از مهر را تشکیل داده‌ایم و فرآیند‌های کاری خود را آغاز کرده‌ایم.

شناورسازی ساعت کاری کارکنان دولت در دستور کار

وی با اشاره به اینکه این کمیته به «بررسی شناورسازی ساعت کارکنان دولت» می‌پردازد، افزود: اولین جلسه آن برگزار شده و پیشنهادات ارائه شده برای شناورسازی و یا تغییر ساعات کاری ادارات برای ابتدای مهرماه برای استانداری و فرمانداری ارسال می‌شود.

گلشنی با بیان اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱ ساعات کاری برای حوزه‌های مختلف مشخص شده است، گفت: ممکن است پیشنهاداتی در تغییر آن ساعات داشته باشیم که در صورت تصویب در شورای هماهنگی ترافیک استان تهران، می‌تواند جنبه اجرایی پیدا کند.

حمل و نقل عمومی رایگان برای دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمه اول مهر

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران در ادامه ضمن اشاره به طرح رایگان‌سازی حمل و نقل عمومی برای دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمه اول مهرماه اظهار کرد: طرح مذکور پس از اخذ مصوبه از سوی شورای اسلامی شهر تهران اجرایی می‌شود.

گلشنی با بیان اینکه ساماندهی ناوگان بار و کالا در ساعات پرتردد نیمه اول مهر، به ویژه هفته اول مهر، به تشدید ترافیک کمک می‌کند، عنوان کرد: مانند دو سال گذشته، تصمیمات لازم در خصوص ساعات آغاز کار ناوگان توزیع لبنیات و مواد غذایی اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تقاضا برای عدم برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در نیمه اول مهر

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی عدم برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در نیمه اول مهرماه است، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم همکاران خود را در نمایشگاه‌ها قانع کنیم که برای نیمه اول مهرماه، به ویژه نمایشگاه بین‌المللی شهر تهران که بار ترافیکی شهر را مضاعف می‌کند، نمایشگاهی دایر نکنند.