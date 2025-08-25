یک منبع آگاه با اشاره به توافق ایران و سه کشور اروپایی برای برگزاری مذاکرات هستهای، گفت: مذاکرات هستهای ایران با سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه وانگلیس) فردا در ژنو برگزار خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی گفت: دستورکار این مذاکرات مسائل هستهای و موضوع رفع تحریمهاست.
مجید تختروانچی، مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است و از طرف آلمان، فرانسه و انگلیس معاونان وزرای خارجه حضور خواهند داشت.
روز جمعه وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی بهطورمشترک با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان بهصورت تلفنی گفتگو کردند.
در این گفتگوی تلفنی، مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازوکار موسوم به اسنپبک و مسئولیت سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی در این خصوص تشریح شد، و وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر عدمصلاحیت قانونی و اخلاقی این کشورها برای توسل به سازوکار مزبور، درباره عواقب چنین اقدامی هشدار داد.
سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر آمادگی کشورهای اروپایی برای یافتن یک راهحل دیپلماتیک تأکید کردند.
در پایان مقرر شد گفتگوهای ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا سهشنبه هفته آینده در سطح معاونین وزارت امور خارجه پیگیری شود.
