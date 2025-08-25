En
هشدار جدی به ۲۵ استان: گرمای نامتعارف در راه است

سازمان هواشناسی از حاکمیت الگوی گرم تابستانه در لایه‌های مختلف جو از امروز 3 تا جمعه 7 شهریور 1404 خبر داد.
هشدار جدی به ۲۵ استان: گرمای نامتعارف در راه است

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ سازمان هواشناسی کشور با صدور سه هشدار مهم از تداوم بارش‌های موسمی در جنوب، وزش باد‌های شدید همراه با گردوخاک در بسیاری از استان‌ها و حاکمیت الگوی گرم تابستانه تا پایان هفته خبر داد.

تداوم رگبار‌های موسمی در جنوب

طبق هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی تا فردا سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان، ارتفاعات و دامنه هرمزگان و جنوب فارس وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط می‌تواند منجر به طغیان رودخانه‌های فصلی، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید شود. سازمان هواشناسی توصیه کرده از توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها، فعالیت‌های کوهنوردی و سفر‌های غیرضروری خودداری شود.

توصیه‌های سازمان هواشناسی:

خودداری از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، احتیاط در کوه‌نوردی و جابجایی عشایر کوچ‌رو، پرهیز از سفر‌های غیرضروری بین‌شهری، آمادگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و اجتناب از توقف زیر درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره.

افزایش گرادیان فشاری و وزش باد‌های شدید

از دوشنبه ۳ شهریور تا جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ بسیاری از استان‌های کشور شامل خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، قم، مرکزی، همدان، خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، سمنان و فارس درگیر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در نواحی مستعد همراه با گردوخاک خواهند بود.

این مخاطره می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا، سقوط اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، شکستن درختان فرسوده و اختلال در حمل‌ونقل شود. توصیه می‌شود بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور در فضای باز خودداری کنند و شهروندان نیز از پارک خودرو‌ها در کنار درختان و ساختمان‌های نیمه‌کاره بپرهیزند.

سازمان هواشناسی توصیه کرده مردم از تردد غیرضروری به‌ویژه بین‌شهری خودداری کنند. همچنین خودداری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور در فضای باز (در صورت اجبار استفاده از ماسک الزامی است)، پرهیز از پارک خودرو‌ها در کنار درختان و ساختمان‌های نیمه‌کاره و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت مانند تابلو‌های تبلیغاتی و گلخانه‌ها از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی برای مدیریت این وضعیت است.

تداوم گرمای بی‌هنجاری در کشور

همچنین سازمان هواشناسی از حاکمیت الگوی گرم تابستانه در لایه‌های مختلف جو از امروز ۳ تا جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ خبر داد. این وضعیت در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، مرکزی، قم، زنجان، قزوین، البرز، تهران، اصفهان، همدان، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان‌وبلوچستان، کرمان و خوزستان مشهود خواهد بود.

توصیه‌های سازمان هواشناسی

مدیریت بهینه در مصرف انرژی، خودداری از فعالیت گروه‌های حساس در فضای باز به‌ویژه در ساعات گرم روز و در صورت ضرورت، استفاده از عینک آفتابی و کلاه مناسب، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و تدارک برق اضطراری و کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی.

