شاخص آلودگی هوای تهران؛ امروز ۳ شهریور ماه

شاخص آلودگی هوای تهران نشانگر عددی است که هوای تهران را قابل قبول ارزیابی می‌کند.

امروز دوشنبه، ۳ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ است. شاخص آلودگی تهران عدد ۱۲۲ را نشان می‌دهد به این معنی که کیفیت هوای تهران ناسالم است.

به گزارش تابناک، هوای امروز تهران، ناسالم است. در ۲۴ ساعت گذشته میانگین میزان آلودگی عدد ۱۱۳ بوده که به طور مشخص هوای تهران ناسالم بوده است.

تهران از ابتدای سال ۶ روز هوای پاک، ۷۶ روز هوای قابل قبول، ۴۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۶ روز هوای ناسالم برای گروه حساس داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۵ روز هوای پاک، ۹۷ روز هوای قابل قبول و ۳۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۲ روز ناسالم برای همه افراد داشته است.