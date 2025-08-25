قیمت عجیب اجاره خانه در شمال تهران

بررسی بازار رهن و اجاره آپارتمان در مناطق شمالی تهران از جمله منطقه ۱ نشان می‌دهد که اجاره ماهانه برخی از واحدهای این منطقه بیش از نیم میلیارد تومان رسیده است؛ برای مثال در محله زعفرانیه، برای ویلایی با ۷۰۰ مترمربع زیربنا و ۱۰ سال ساخت، ۵ میلیارد تومان رهن و ۵۰۰ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از بازار، همچنین در محله جردن، برای خانه‌ای ویلایی ۴۵۰ متری با ۲۸ سال عمر بنا و ۹۵۰ مترمربع زمین، ۲ میلیارد تومان رهن و ۸۰۰ میلیون تومان اجاره ماهانه تعیین شده است.

این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد اجاره برخی از واحدهای منطقه یک حتی بیش از این مبالغ نیز تعیین می‌شود؛ به عنوان نمونه، ویلایی نوساز با ۴۰۰ مترمربع زیربنا و امکانات رفاهی خاص، با ۵ میلیارد تومان رهن و یک میلیارد تومان اجاره ماهانه عرضه شده است.

همچنین در بخش خریدوفروش، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد رکود در مناطق شمالی و بالای شهر تهران شدیدتر از سایر نقاط است. به گفته فردین یزدانی، کارشناس حوزه مسکن، در این مناطق، به‌ویژه در بازار واحدهای گران‌قیمت و متوسط‌روبه‌بالا، تمایل برای فروش و تبدیل دارایی به ارز یا سرمایه‌های قابل‌انتقال بیشتر شده است. این موضوع با هدف خروج سرمایه از کشور و حفظ ارزش دارایی‌ها رخ می‌دهد.

او تأکید دارد سهم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در تهران که زمانی بیش از ۲۵ درصد کل کشور بود، اکنون به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و احتمالاً این سهم در آینده کمتر هم خواهد شد. به گفته او، بازار مسکن تهران دیگر نقش پیشران و الگوی تعیین‌کننده برای بازار کل کشور را ندارد.