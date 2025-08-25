En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت عجیب اجاره خانه در شمال تهران

در بخش خریدوفروش، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد رکود در مناطق شمالی و بالای شهر تهران شدیدتر از سایر نقاط است.
کد خبر: ۱۳۲۴۵۴۳
| |
659 بازدید

بررسی بازار رهن و اجاره آپارتمان در مناطق شمالی تهران از جمله منطقه ۱ نشان می‌دهد که اجاره ماهانه برخی از واحدهای این منطقه بیش از نیم میلیارد تومان رسیده است؛ برای مثال در محله زعفرانیه، برای ویلایی با ۷۰۰ مترمربع زیربنا و ۱۰ سال ساخت، ۵ میلیارد تومان رهن و ۵۰۰ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از بازار، همچنین در محله جردن، برای خانه‌ای ویلایی ۴۵۰ متری با ۲۸ سال عمر بنا و ۹۵۰ مترمربع زمین، ۲ میلیارد تومان رهن و ۸۰۰ میلیون تومان اجاره ماهانه تعیین شده است.

این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد اجاره برخی از واحدهای منطقه یک حتی بیش از این مبالغ نیز تعیین می‌شود؛ به عنوان نمونه، ویلایی نوساز با ۴۰۰ مترمربع زیربنا و امکانات رفاهی خاص، با ۵ میلیارد تومان رهن و یک میلیارد تومان اجاره ماهانه عرضه شده است.

قیمت عجیب اجاره خانه در شمال تهران

همچنین در بخش خریدوفروش، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد رکود در مناطق شمالی و بالای شهر تهران شدیدتر از سایر نقاط است. به گفته فردین یزدانی، کارشناس حوزه مسکن، در این مناطق، به‌ویژه در بازار واحدهای گران‌قیمت و متوسط‌روبه‌بالا، تمایل برای فروش و تبدیل دارایی به ارز یا سرمایه‌های قابل‌انتقال بیشتر شده است. این موضوع با هدف خروج سرمایه از کشور و حفظ ارزش دارایی‌ها رخ می‌دهد.

او تأکید دارد سهم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در تهران که زمانی بیش از ۲۵ درصد کل کشور بود، اکنون به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و احتمالاً این سهم در آینده کمتر هم خواهد شد. به گفته او، بازار مسکن تهران دیگر نقش پیشران و الگوی تعیین‌کننده برای بازار کل کشور را ندارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت آپارتمان قیمت مسکن شمال تهران خبر فوری اجاره آپارتمان
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت جدید آپارتمان در پایتخت+جدول
اعلام متوسط قیمت خانه در تهران از سوی مرکز آمار
قیمت جدید آپارتمان‌های نقلی در پایتخت
قیمت آپارتمان‌های نوساز در هفته پایانی اسفند
قیمت آپارتمان در تهران در آخرین روز‌های سال
قیمت مسکن در مناطق ارزان قیمت تهران
قیمت آپارتمان‌ لوکس در شمال پایتخت+ جدول
قیمت آپارتمان‌های ۱۰ سال ساخت در تهران
قیمت رهن آپارتمان در پردیس چقدر است؟
قیمت آپارتمان در مناطق لوکس نشین تهران
تاثیر قیمت دلار بر بازار مسکن
قیمت آپارتمان در تهران؛ ۷ فروردین ۹۹
قیمت آپارتمان در مناطق 9 تا 12 پایتخت
قیمت آپارتمان ۸۰ متری در مناطق مختلف تهران
قیمت آپارتمان های «زیر قیمت» در مناطق تهران + جدول
قیمت آپارتمان ۷۰ متری در تهران
قیمت اجاره‌‌‌ آپارتمان در مناطق 9 تا 12 شهر تهران
آغاز تب‌ و تاب در بازار اجاره
مَسکن در جنوب تهران حکم طلا گرفت
رشد ۹میلیون تومانی قیمت خانه در شمال تهران
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۰ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۷۵ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۶۸ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YZb
tabnak.ir/005YZb