En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر شوکه کننده از سوریه: توافق با اسرائیل در راه است!

سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه از قریب‌الوقوع بودن امضای توافقنامه امنیتی بین این کشور و رژیم صهیونیستی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۴۵۴۲
| |
1132 بازدید
خبر شوکه کننده از سوریه: توافق با اسرائیل در راه است!

 «ابومحمد الجولانی»، سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه روز یکشنبه در جریان استقبال از یک هیئت رسانه‌ای در دمشق تأیید کرد که مذاکرات پیشرفته‌ای در مورد توافق امنیتی بین اسرائیل و سوریه در جریان است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس این گزارش، جولانی مدعی شد که در انعقاد هر توافقی که به نفع سوریه باشد؛ تردید نخواهد کرد و هرگونه توافقی با اسرائیل به طور علنی اعلام خواهد شد.

وی افزود: هرگونه توافق صلح با اسرائیل بر اساس خط آتش‌بس ۱۹۷۴ خواهد بود که حاکمیت سوریه را حفظ کرده و راه را برای اقدامات اعتمادسازی و احتمالاً دستیابی به توافق صلح هموار می‌کند.

رسانه‌های صهیونیستی نیز مدعی شدند که اسرائیل و سوریه در آستانه امضای توافقنامه امنیتی با میانجیگری ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس هستند و انتظار می‌رود که این توافق تا پایان سپتامبر نهایی شود.

به گفته یک خبرنگار نظامی اسرائیلی، علیرغم خطرات استراتژیک ادامه دار، این توافقنامه یک فرصت امنیتی قابل توجه برای اسرائیل است و در عین حال مسیری را به سوی ثبات پس از سال‌ها درگیری به سوریه ارائه می‌دهد.

رژیم ابومحمد الجولانی از زمان سقوط دولت بشار اسد سیگنال‌های مختلفی در خصوص تحولات اساسی در گفتمان سیاسی سوریه از خود نشان داده و آمادگی خود را برای سیاست باز و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.

طی نیمه اول سال ۲۰۲۵، میانجی‌های منطقه‌ای و اروپایی برای ایجاد کانال ارتباط بین دمشق و تل آویو وارد عمل شدند. گزارش‌های موجود نشان می‌داد که رژیم جدید سوریه نه تنها آماده امضای توافق سازش با طرف صهیونیستی است، بلکه این آمادگی را دارد که تمامیت ارضی رژیم صهیونیستی بر جولان اشغالی را به شرط تضمین‌های اقتصادی در زمینه کاهش یا رفع تحریم‌های غرب، به رسمیت بشناسند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
جولانی سوریه توافق خبر فوری اسرائیل رژیم صهیونیستی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جولانی به فرانسه می‌رود
چراغ سبز جولانی به اسرائیل
قتل‌عام وحشتناک از جنایت عناصر جولانی در سوریه+ عکس
مقابله پدافندی سوریه با تجاوز موشکی رژیم اسرائیل
آیا گره کراوات جولانی مشکل گشای تحریم‌ها خواهد بود؟!
وزیر دفاع جولانی آفتابی شد
چراغ سبز وزرای کابینه رژیم اسرائیل برای توافق با حماس
الجولانی و نتانیاهو دیدار می کنند
دیدار احمد الشرع و مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در ابوظبی
دمشق: توافقی با رژیم صهیونیستی درکار نیست
مذاکرات سری اسرائیل و سوریه زیر ذره‌بین آمریکا
آتش‌بس در غزه در این روز اجرا می‌شود
تشریح گفتگوی تلفنی پوتین و الجولانی
«جولانی»: مداخله تل‌آویو سوریه را به سمت مرحله خطرناکی سوق داد
تعلل رژیم صهیونیستی در اجرای مفاد توافق آتش‌بس
توافق پنهانی اسرائیل و دولت موقت سوریه فاش شد
چگونه دمشق در بانک اهداف رژیم صهیونیستی قرار گرفت؟
کاخ سفید، نتانیاهو را دور زد!
اثر کارتونیست عرب درباره تغییر لباس و شمایل جولانی + عکس
رژیم صهیونیستی از شروط توافق‌شده عقب‌نشینی کرد!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۰ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۱۳۷ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۷۵ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۶۸ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005YZa
tabnak.ir/005YZa