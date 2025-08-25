به گزارش تابناک؛ روزنامه جوان در واکنش به توئیت حمید رسایی بعد از بیانات روز گذشته رهبر انقلاب نوشت: وقتی رهبر انقلاب برای چندمین‌بار نسبت به «خدشه‌دارشدن سپر پولادین اتحاد مقدس مردم و مسئولان» هشدار می‌دهند، آیا مخاطب مشخصی را در ذهن دارند؟

واضح است که ما در این‌باره چیزی نمی‌دانیم و شاید معظم‌له فرد خاصی را در ذهن نداشته باشند، اما خودمان می‌توانیم حدس‌هایی بزنیم. مثلاً حسن روحانی و جواد ظریف و در سوی‌دیگر رجبی دوانی که در تلویزیون به این دو نسبت‌هایی می‌دهد، همگی می‌توانند مصداق باشند.

آن نماینده مجلس [حمید رسایی] که پس‌از سخن رهبری که «مردم، رئیس‌جمهور پرکار و پرتلاش و پیگیر را حمایت کنند» دوباره پزشکیان را با بنی‌صدر مقایسه می‌کند، بدتر از همه اینها و یک مصداق شایسته مجازات قضایی است.

آن آقازاده‌ها و دامادها و برادر دامادها و عروس‌ها که همگی پای توییتر نشسته‌اند و در چانه‌زنی برای بازگشت به قدرت، سپر اتحاد مردم را سوراخ می‌کنند، همگی از همین قماش هستند.