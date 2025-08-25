En
فال حافظ ۳ شهریور ۱۴۰۴

مدتهاست زندگیت دچار رکود و خمودگی شده است و منتظری تا کسی مشکل تو را حل کند. بدان که این مشکل به دست هیچ کس جز خودت حل نخواهد شد.
فال حافظ ۳ شهریور ۱۴۰۴

کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن
به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن
به باد ده سر و دستار عالمی یعنی
کلاه گوشه به آیین سروری بشکن
به زلف گوی که آیین دلبری بگذار
به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن
برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس
سزای حور بده رونق پری بشکن
به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر
به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن
چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد
تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ
تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن

تعبیر فال حافظ ۳ شهریور ۱۴۰۴

مدتهاست زندگیت دچار رکود و خمودگی شده است و منتظری تا کسی مشکل تو را حل کند. بدان که این مشکل به دست هیچ کس جز خودت حل نخواهد شد. از این تنبلی و بی تفاوتی دست بردار و با تلاشی وسیع، تحولی در زندگی خود ایجاد کن تا به آنچه آرزویش را داری برسی. به ارزش وجود خود پی ببر که تو خود طبیب درد خودی.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- شما از جذابیت و ملاحت درخور توجهی برخوردارید و در دلربایی، شهره خاص وعام هستید. می توانید با یک نظر، هزاران نفر را شکار کنید و به دام محبت خود اسیر سازید. پس سستی را رها سازید و با اراده قوی و علاقه به دنبال نیت خود باشید زیرا تا موفقیت راه چندانی وجود ندارد. اما خالی از رنج و اشکال هم نمی باشد و باید تحمل کنید.

۲- متاسفانه با کسانی رو در رو می باشید که حلیه گر و نیرنگ باز هستند. شما طالب یکرنگی و یک گامی هستید. در حالی که همه مردم یکسان نمی باشند. آنان نیز حق دارند زیرا قبلاً به وسیله افرادی ناجنس و بد ذات دچار مشکل شده اند. پس باید چنین عمل کنند. بنابراین کارهای آنان نباید شما را ناراحت سازد زیرا آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

۳- با افراد صالح نشست و برخاست کنید. دست افراد معتاد و بد ذات را از دامن زندگی خود کوتاه سازید. زیرا شما پدر و مادر یا همسر و فرزندانی شایسته، با زندگی نسبتاً مرفه و آرام دارید که دیگران غبطه می خورند و گاهی حسادت می کنند. پس راز دل خانواده خود را با کسی در میان نگذارید. به همسر مهربان خود عشق بورزید و به پدر و مادر توجه خاص داشته باشید.

۴- صداقت کودکانه، نشاط جوانی و وقار پیرانه زیباترین صفاتی است که می توانیم در خودمان بسازیم. آینده ای درخشان برای شما پیش بینی می کنم. برای برآورده شدن حاجت خود، سوره مبارکه یس، آیه ۱۸ تا ۲۸ را با معنی و حضور قلب بخوانید. از طریق موبایل و اینترنت پیامی شادی بخش دریافت می کنید.

 

