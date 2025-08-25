En
پارادایم امنیت و حرمت ایرانیان

 دکتر محمدرضا طورانی*
در جامعه‌ای که امنیت و آرامش، پایه‌های اصلی پیشرفت و آسایش هستند، نقش پلیس به‌عنوان نهادی که هم ضامن نظم است و هم حافظ حرمت و کرامت انسانی، بیش از پیش برجسته می‌شود.  در این میان فراجا با عملکردی که هم در میدان عمل و هم در قلب و ذهن مردم جای دارد، توانسته تصویری قابل اعتماد از خود به نمایش بگذارد. 

پلیس در ایران توانسته با عملکرد قوی و مسئولانه‌اش، نه‌تنها در میدان عمل بلکه در نگاه مردم نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. این نهاد با ایجاد تصویری شفاف و دقیق از وظایف خود، توانسته اعتماد عمومی را جلب کند و به‌عنوان مرجعی معتبر در اطلاع‌رسانی و روایتگری شناخته شود.

فراجا با بهره‌گیری از زبانی مدرن و هماهنگ با ارزش‌های انقلاب اسلامی، توانسته تفکری پاسخگو، شفاف و کارآمد را در جامعه ترویج دهد. این نهاد از نگاه‌های سلیقه‌ای و یک‌جانبه دوری کرده و به‌جای آن، رویکردی جامع و چندجانبه را در پیش گرفته است. پلیس به‌گونه‌ای عمل کرده که از مشکلات و چالش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی به‌دور باشد و با نگاهی فرابخشی و جامعه محور ، مسائل را تحلیل و حل کند.

 

تعادل

یکی از دستاوردهای مهم پلیس، ایجاد تعادل در فضای رسانه‌ای است. فراجا با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، مانع از گسترش اخبار نادرست یا به‌هم‌ریختگی در حوزه امنیت اجتماعی شده است. امنیت و حرمت ایرانیان، خط قرمز پلیس است و این نهاد با نگاهی فرهنگی و اجتماعی به این دو اصل، توانسته اعتماد مردم را به خود جلب کند. مردم به‌راحتی می‌توانند صداقت و شفافیت عملکرد پلیس را حس کنند و این موضوع باعث شده که تلاش‌های پلیس برای حفظ نظم و امنیت، مورد پذیرش و حمایت عمومی قرار گیرد.

پلیس در برابر توطئه‌ها و سناریوهای دشمنان برای ایجاد آشوب و تفرقه، با صداقت، شفافیت و اطلاع‌رسانی اقناعی ایستادگی کرده و توانسته این تهدیدات را خنثی کند. در این مسیر، فراجا با تکیه بر اطلاعات واقعی و تحلیل‌های دقیق، تفکری فراراهبردی را پیش گرفته و مردم را در جریان اقدامات خود قرار داده است. این نهاد با پرهیز از اقداماتی که ممکن است نشاط و روحیه جامعه را تضعیف کند، اعتماد عمومی را حفظ کرده و نشان داده که مردم را مَحرم اسرار خود می‌داند.

 

وعده‌های محقق شده

فراجا وعده‌های خود را به عمل تبدیل کرده و با قاطعیت، اوباش و اراذل شهری را که به حرمت و آرامش مردم آسیب می‌زنند، تنبیه کرده است. همچنین در مرزها، با برخورد قاطع با اشرار و جاسوسان، امنیت ملی کشور را تضمین کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد پلیس به حفظ حریم و حرمت ایرانیان و تأمین امنیت پایدار در کشور است.

 

در کنار مردم

پلیس ایران، فراتر از یک نهاد انتظامی و امنیتی به‌عنوان دوستی قابل اعتماد در کنار مردم ایستاده است. فراجا با عملکرد شفاف، مسئولانه و مردمی خود، نه‌تنها امنیت را به جامعه هدیه داده، بلکه با حفظ حرمت و کرامت ایرانیان، جایگاه ویژه‌ای در قلب مردم پیدا کرده است. در دنیایی که تهدیدات و چالش‌ها روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند، پلیس ایران با تکیه بر صداقت، شفافیت و اقتدار، راهی روشن برای آینده‌ای امن و آرام ترسیم کرده است. مسیری که با همراهی مردم و اعتماد متقابل، روزبه‌روز مستحکم‌تر می‌شود.

* استاد دانشگاه 

