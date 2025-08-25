توضیحات تازه مالک تلگرام درباره بازداشتش در فرانسه

به گزارش. تابناک به نقل از راشاتودی، «پاول دوروف»، مدیرعامل تلگرام در پیامی نوشت که بازداشت او توسط پلیس فرانسه در سال گذشته صرفاً به دلیل «اشتباه پلیس» صورت گرفته و این پرونده تاکنون هیچ تخلفی را متوجه او یا شرکت تلگرام نکرده است.
بنا بر این گزارش، دوروف یادآوری کرد: «یک سال پیش، پلیس فرانسه مرا بهمدت چهار روز بازداشت کرد چون برخی افرادی که من هرگز نمیشناختم از تلگرام برای هماهنگی جرایم استفاده کرده بودند. بازداشت مدیر یک پلتفرم بزرگ به خاطر اقدامات کاربران نهتنها بیسابقه بود، بلکه از نظر حقوقی و منطقی نیز مضحک است.»
وی افزود: «یک سال بعد از این بازداشت عجیب، هنوز باید هر ۱۴ روز به فرانسه بازگردم، در حالی که هیچ تاریخی برای تجدیدنظر وجود ندارد. تنها نتیجه این بازداشت تاکنون، وارد شدن آسیب گسترده به تصویر فرانسه بهعنوان یک کشور آزاد بوده است.»
دوروف همچنین تصریح کرد که تلگرام همواره مطابق با قوانین و در پاسخ به درخواستهای الزامآور قانونی فرانسه همکاری کرده و سیاستهای نظارت این پلتفرم با استانداردهای جهانی همخوانی دارد.
او در بخش دیگری از پیامش تأکید کرد که بازداشتش ناشی از «اشتباه پلیس فرانسه» بوده است: «پیش از اوت ۲۰۲۴، مقامات فرانسوی قوانین فرانسه و اتحادیه اروپا را نادیده گرفته و درخواستهای خود را بدون طی روند حقوقی به تلگرام ارسال میکردند. آنها میتوانستند بهسادگی روش درست را جستوجو کنند یا بپرسند.»
دوروف در پایان پیامش نوشت: «ما به مبارزه ادامه میدهیم و پیروز خواهیم شد.»
