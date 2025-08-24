واکنش ایران به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به یمن

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی در یک موضع گیری رسانه ای حملات مکرر رژیم صهیونیستی به زیرساختهای اقتصادی و غیرنظامی یمن از جمله فرودگاهها، بنادر، نیروگاههای تولید برق و انبارهای مواد غذایی را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد و این حملات را نشانه آشکار ضدیت این رژیم با توسعه و آبادانی کشورهای منطقه دانست.
سخنگوی وزارت امورخارجه با تمجید از همبستگی و حمایت مردم یمن از مردم مظلوم فلسطین، مسئولیت همه کشورهای اسلامی برای اقدام عاجل جهت توقف نسلکشی و کمک به مردم غزه در برابر قحطی تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه این باریکه را یادآور شد و تصریح کرد: اقدام برای مقابله با نسلکشی و جنایات جنگی در حال وقوع در غزه و کرانه باختری وظیفه قانونی و اخلاقی همه دولتها خصوصا کشورهای اسلامی است و انتظار میرود نشست فوقالعاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده اهتمام ویژهای در این زمینه داشته باشد.
